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首頁　>　社會

五金廠員工改槍 用公司車床鉋膛線淪「薪水小偷」

楊男利用工廠的車床改造槍管。（警方提供）

楊男利用工廠的車床改造槍管。（警方提供）

2024/01/30 22:21

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣楊姓男子是五金工廠資深員工，他自網路購買改槍素材後，利用上班時間使用工廠車床，改造槍管還鉋拉出膛線，台中市刑大三隊掌握情資日前循線查緝，查扣改造90手槍槍管3支、大麻等贓證物送辦，檢方認為楊改造的雖只有槍管，但屬於具殺傷力的重要槍支組成零件，昨偵結依槍砲等罪起訴。

台中市刑大偵三隊去年6月間透過網路巡邏情資，有歹徒自行改造非法槍彈且涉及販賣追查，發現彰化縣39歲楊姓男子涉嫌並展開跟蒐，經查，楊男是一間五金加工廠的資深員工，竟利用上班時間使用工廠的車床工具，憑專長改造槍管鉋拉出膛線。

警方蒐證完成後報請彰化檢方指揮偵辦，去年9月間前往楊的住處搜索，當場查扣涉案改造90手槍槍管3支、手槍撞針1支、大麻毒品2包（重1.98公克）等相關證物，楊男落網時辯稱，因對槍械很有興趣，才會嘗試使用工作地點的器具改槍，至於改槍素材都是從網路購買，沒有將改槍零件販售牟利，而涉案大麻部分，則是由朋友提供。

警方查無楊有販售槍支零件等不法情事，將涉案槍管移請刑事局鑑定後，認定3支槍管屬於具殺傷力的「重要槍支組成零件」，已構成違反槍砲彈藥刀械管制條例，全案移送彰化地檢署後，檢方依刑事局的鑑定結果，認為楊改造的雖只有槍管，但屬於重要槍支組成零件，昨全案偵結依槍砲、毒品等罪起訴。

偵三隊長詹典儒呼籲，勿以身試法持有、買賣或改造非法槍械，持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖。此外，模擬槍亦納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。

警方逮捕楊男。（警方提供）

警方逮捕楊男。（警方提供）

警方查扣改造槍管及相關工具。（警方提供）

警方查扣改造槍管及相關工具。（警方提供）

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