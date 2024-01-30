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台南去年外送員車禍424件釀2死 警教4不守則

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

2024/01/30 17:28

〔記者王俊忠／台南報導〕外送業平台蓬勃發展，讓民眾享受快速便利餐點，但因送餐時間限制與按件計酬特性，外送員常有趕時間騎車行為，易生車禍事故。台南市交警大隊統計南市2023年機車外送員車禍受傷事故424件、死亡2人，較2022年同期增加137件受傷車禍與2人死亡，為減少車禍傷亡，交警大隊邀請近百位外送員參加安全駕駛講習、同時教「4不」安全守則。

南市警局交警大隊特別邀請外送業者FOODPANDA所屬外送員，共同籌辦「交通安全宣導及機車防禦駕駛戶外示範演練」，以「機車實際演練煞停距離認知」、「防禦駕駛情境體驗」等主題，吸引近百名外送員參加，強化外送員交通安全意識，確保外送過程更加順利平安。

交警大隊長施衣峯表示，外送員送餐講求效率，常急於將餐點送給顧客，易見違規停車取餐、騎車超速、闖紅燈及逆向行駛等違規行為，為此特別提醒外送員切記「不鑽車縫、不闖紅燈、不逆向行駛、不滑手機」的「4不」安全守則，唯有守住安全、不發生事故，才能確保經濟收入。

此外，警方也請外送員切勿為了多接訂單、賺取外送費，有「疲勞駕駛」狀況，駕車應保持專注，隨時注意車前狀況，才能避免交通事故發生。或許時間可以換取金錢，但是金錢無法挽回生命，警方會持續與各家外送平台合作，培養外送員正確、安全的交通用路觀念，期待「守護外送」平安到府。

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

由於去年台南外送員車禍傷亡案比前年多，南市交警大隊邀請近百位外送員上安全駕駛課程。（南市交警大隊提供）

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