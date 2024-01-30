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拿到少女24張裸照再恐嚇「一命賠一命」 北市男這下慘了

闕男拿到少女24張裸照後被斷絕聯絡，竟又恐嚇對方；士院依法對闕判刑4年1月，另5月徒刑得易科罰金。（情境照）

闕男拿到少女24張裸照後被斷絕聯絡，竟又恐嚇對方；士院依法對闕判刑4年1月，另5月徒刑得易科罰金。（情境照）

2024/01/30 11:49

〔記者溫于德／台北報導〕北市闕男被控要求少女傳24張裸照給他，後來被拒絕來往，闕男竟宣稱要散布裸照，還恐嚇稱「一命賠一命」等語。士林地院審結，依13個「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」對闕判刑4年1月，再依一個恐嚇罪判得易科罰金之刑5月。

闕男是在2020年10月間，透過交友軟體結識本案被害少女，闕明知少女未滿18歲，仍以Line、Jello Chat等向少女自稱有生理需求，慫恿少女自拍裸露胸部、僅著內褲、內衣等共24張照片給他。

隔年9月下旬起，年滿18歲的被害人拒絕再與闕男來往；闕竟心有不甘，接連以電子郵件、Telegram、電話等，要求被害人持續聯絡，否則會散布裸照，言談之間更恐嚇「殺一個，算一個」、「不見棺材不落死心」、「一命賠一命」。

同樣使被害人感到害怕的是，闕男多次前往她的住處、就讀學校，準備接送她上下學；被害人最終決定報警處理。

士院認為，闕男為滿足個人私慾而犯案，還反覆跟蹤使被害人心生畏懼，但考量闕坦承全部犯行，依13個「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」對闕判刑4年1月，再依一個恐嚇罪判得易科罰金之刑5月；可上訴。

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