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網紅「詹姆士」大賣場亂吃又放回貨架 依2罪嫌送辦

刑事局警方帶回網紅戴姓男子及賴姓攝影偵辦。（記者陸運鋒攝）

刑事局警方帶回網紅戴姓男子及賴姓攝影偵辦。（記者陸運鋒攝）

2024/01/29 19:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕在社群IG上有1.6萬名粉絲追蹤的網紅「詹姆士（呈）」，日前在全聯及家樂福賣場，拍攝將餅乾、飲料打開食用後，又放回貨架上的影片，再PO上網增加粉絲人數，刑事警察局接獲賣場報案偵辦，將網紅戴姓男子及賴姓攝影依涉及煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌送辦。

警方調查，24歲的戴男有詐欺、洗錢防制法等前科，靠著直播行銷月收入約20萬元，而戴男與29歲賴姓攝影去年11月26日，進入家樂福台中德安店，一開始先挑選貨架商品，將洋芋片打開後「試吃」，再放回貨架上，接著又從冰箱拿出一瓶芭樂汁，同樣試喝完後放回冰箱，戴男事後將影片上傳到抖音。

據查證，戴男眼見這段期間粉絲人數不斷增加，於是在1月26日如法炮製，進入全聯台中大坑店拍攝「吃不喜歡就放回去」影片，起初戴男先拿了瓶優酪乳、腰果等商品試吃試喝再放回，接著拿了清潔劑假裝喝下，最後打開濕紙巾使用放回。

影片在網路發酵後，戴男遭到網友抨擊，戴、賴2人見苗頭不對，趕緊道歉並將脫序影片下架，但全聯及家樂福今到刑事局提出告訴，專案小組偵辦後，今天下午前往2人位在台中北屯豪宅找人，戴男一見到警方上門驚呼「第一次有警察來找我」，整理衣裝後由警方帶刑事局偵辦。

警方調閱全聯監視器後發現，戴、賴等6人進入賣場，由戴將餅乾、飲料等商品開啟後食用，再放回貨架上，賴姓男子則負責拍攝，事後4名工作人員協助將商品至櫃台結帳。

警方表示，2人行為已引起社會民心不安，涉及煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌，詢後函送台中地檢署偵辦。

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