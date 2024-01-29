刑警人事大風吹！刑事局大隊長、科長、縣市刑大隊長等46人異動

刑事警察局今日發布46人官警職務調整。（圖擷自Google街景）

2024/01/29 17:49

〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事警察局今日發布46人官警職務調整，刑事局表示，為推動現階段刑事工作需要，有效發揮整體治安功能，促進各警察機關職務交流，本局及各警察機關重要刑事警職職缺，參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部警政署核定，統一於2月1日辦理交接到任。

職務調整名單如下：

刑事局及航空、國道公路警察局第四序列刑事主管：

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1、刑事局司法科科長賴俊堯調任刑事局反黑科科長。

2、刑事局預防科（打擊詐欺犯罪中心）秘書戴長生調任刑事局偵查科科長。

3、刑事局偵查第二大隊副大隊長曾順光陞任刑事局司法科科長。

4、刑事局偵查第九大隊副大隊長賴欣宏陞任刑事局經濟科科長。

5、刑事局國際刑警科研究員李昆達陞任刑事局國際刑警科科長。

6、國道公路警察局刑事警察大隊大隊長李名盛調任刑事局紀錄科科長。

7、刑事局國際刑警科科長李泱輯調任刑事局偵查第二大隊大隊長。

8、航空警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹調任刑事局偵查第三大隊大隊長。

9、刑事局反黑科科長巫建德調任刑事局偵查第六大隊大隊長。

10、刑事局偵查第三大隊副大隊長徐宏杰陞任刑事局偵查第八大隊大隊長。

11、刑事局通訊監察科技正蔡昆泓調任刑事局電信偵查大隊大隊長。

12、刑事局經濟科科長林明俊調任航空警察局刑事警察大隊大隊長。

13、刑事局督察粘迪超調任國道公路警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局第四序列督察、秘書、技正：

14、刑事局偵查第四大隊副大隊長陳榮標陞任刑事局督察。

15、刑事局偵查第八大隊副大隊長林耕宇陞任刑事局督察。

16、刑事局偵查第七大隊副大隊長許忠彥陞任刑事局預防科（打擊詐欺犯罪中心）秘書。（兼任165反詐騙諮詢專線秘書）

17、刑事局電信偵查大隊副大隊長陳志埕陞任刑事局經濟科秘書。

18、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長張躍瀚陞任刑事局通訊監察科技正。

第五序列副大隊長：

19、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長黃維和調任刑事局偵查第二大隊副大隊長。

20、基隆市警察局刑事警察大隊大隊長劉貞汝調任刑事局偵查第三大隊副大隊長。（兼任毒品查緝中心執行秘書）

21、新竹市警察局刑事警察大隊大隊長賴耀宗調任刑事局偵查第四大隊副大隊長。

22、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長柯宏宜調任刑事局偵查第七大隊副大隊長。

23、雲林縣警察局刑事警察大隊大隊長王嘉華調任刑事局偵查第八大隊副大隊長。

24、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長吳柏羲調任刑事局偵查第九大隊副大隊長。

25、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長郭有志調任刑事局電信偵查大隊副大隊長。

第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員：

26、臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長林書楷調任基隆市警察局刑事警察大隊大隊長。

27、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

28、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長顏光燦調任新竹市警察局刑事警察大隊大隊長。

29、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。

30、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。

31、連江縣警察局刑事警察隊隊長林佑裕調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

32、南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任臺東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

33、刑事局偵查第六大隊隊長蕭榮哲陞任南投縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

34、刑事局偵查第六大隊隊長楊承璋陞任雲林縣警察局刑事警察大隊大隊長。

35、刑事局偵查第八大隊隊長溫裕宏陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。

36、刑事局偵查第六大隊隊長吳易泉陞任金門縣警察局刑事警察大隊大隊長。

37、刑事局偵查第六大隊隊長江嘉勝陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

38、刑事局偵查第六大隊隊長薛昇旭陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

39、刑事局偵查第八大隊隊長張益誠陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。

40、刑事局電信偵查大隊隊長莊恒權陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

41、刑事局偵查第八大隊隊長蔡志炎陞任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

42、金門縣警察局刑事警察大隊大隊長林漢隆調任刑事局兩岸科研究員。

43、刑事局兩岸科研究員林岳賢調任刑事局國際刑警科研究員。

第六序列偵查隊隊長：

44、臺北市政府警察局中山分局偵查隊隊長陳人嘉調任本局偵查隊隊長。

45、新北市政府警察局土城分局偵查隊隊長蔡調坤調任本局偵查隊隊長。

46、花蓮港務警察總隊刑事警察隊隊長陳孝山調任本局偵查隊隊長。

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