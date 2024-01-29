酒駕男欠54萬罰款拒繳 執行署插牌查封名下千坪土地逼繳錢
2024/01/29 17:17
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名謝姓男子，2019年底酒駕遭警方攔查，卻拒絕酒測被開了18萬元罰單，沒想到只隔7個月，再度酒駕拒絕酒測，又被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，但都未繳納，案件移送行政執行署台中分署催繳還是拒不繳納，台中分署近日發現他名下土地貸款仍陸續還款中，今天前往謝男在台中太平的土地插立告示牌張貼查封告示限期繳清，若仍拒繳將查封土地進行拍賣。
台中分署表示，這名謝姓男子2019年11月酒駕遭查獲但現場拒絕酒測，被警方開了18萬元的罰單，沒想到謝男不知警惕，2020年6月又再次酒駕上路被查獲，同樣選擇拒測，這次被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，因都未繳納，案件2022年7月移送台中分署執行。
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不過謝男仍拒絕繳納，且不理會台中分署通知到場報告財產等執行作為，台中分署除查扣謝男商業保險契約保單價值外，近日發現他以其名下約1500坪土地向金融機構辦理貸款仍陸續還款中。
台中分署員為強化酒（毒）駕罰鍰案件執行，今天會同地政事務所人員至謝男名下在台中太平區的農牧用地，進行定位指定界線位置，並在現場插立告示牌張貼查封告示，同時發函通知謝男，限期自動繳清或提出清償計畫，逾期仍未理會，將在農曆春節後，繼續就查封土地進行拍賣程序。