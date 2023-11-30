蘇震清涉案違規出海替兒子造勢 高院恐重懲

立委蘇震清（右）違規出海至小琉球，替競選立委的兒子蘇孟淳（左）造勢。（資料照）

2023/11/30 16:39

〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍立委蘇震清身陷SOGO經營權收賄案風波，遭台北地院判刑10年，已上訴高等法院審理，蘇遭限制出境、出海至明年5月。高院昨日獲報，蘇震清出海至小琉球，替競選立委的兒子蘇孟淳造勢，調查認定蘇已違反「限制出海」規定，「將做進一步處理」；據悉，高院不排除傳訊蘇震清到庭對他加重保釋金，或對蘇施予電子腳環的電子監控，甚至羈押等任何可能。

高院是於昨天接獲警方通報，指稱立委蘇震清29日從屏東渡海到小琉球參與參選立委的兒子蘇孟淳造勢活動，經查，蘇坦承搭船到小琉球一事，但辯稱小琉球是他屏東第二選區的轄區，他是執行「選民服務」，未違反限制出境、出海的規定。

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高院指出，蘇震清因涉立委收賄案，被限制出境、出海，已明確告知他不得靠近海邊，更遑論坐船出海，蘇已明確違反規定，而且是明知故犯，雖然目前沒有逃亡跡象，但「不能排除逃亡的任何可能性」。

高院合議庭不證實將對蘇震清違規一事，採取何種處分，高院行政庭長王屏夏受訪僅稱「將針對蘇震清此項違反限制出海的規定，考慮做進一步處理」。

熟知內情的法界指出，重大案件被告若故意違反限制出境、出海規定，不能排除有逃亡可能性，每一次違規似乎在測試法院的反應和態度，法院對此不能掉以輕心，通常會祭出更為強制手段，防止對方有任何逃亡的可能。

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