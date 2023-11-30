波麗士健身房！「全國最美所長」黃衣淳狂轟拳擊立靶香汗淋漓直呼「好喘」

身高174公分有全國最美所長稱號的溪湖警分局媽厝所長黃衣淳對著立靶拳打腳踢，不一會即香汗淋漓，直呼「好喘」。 （記者湯世名攝）

2023/11/30 16:04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局獲贈23組紓壓身心的拳擊立靶，今天找來健身教練訓練男女警員，身高174公分有全國最美所長稱號的溪湖警分局媽厝所長黃衣淳對著立靶拳打腳踢，不一會即香汗淋漓，直呼「好喘」，她表示會利用公餘時打拳，具有紓解身心的效果；身高181公分柔道高手的彰化分局二組巡官陳景薔則強調整個背肌都有獲得伸展，還可以增強執勤時的反應。

柏文健康事業公司「健身工廠」為感謝彰化縣警局員警維護治安辛勞，紓解警察同仁身心壓力及強健體魄，今天捐 贈警方拳擊立靶健身器材共23組，提供員警鍛鍊身體，維持體能，並由「健身工廠」公關經理吳幸樺率2名健身教練，蒞臨縣警局指導員警如何增強體適能及使用拳擊立靶自主訓練等課程，彰化縣警局長張國雄也回贈感謝狀。

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蔡秉晃教練指導23名男警、女警們戴上拳擊手套，左右出拳及出腳側踢，再來全套的組合拳，有霹靂小組的員警力道過大還把立靶直接踢翻。

身高174公分有全國最美所長稱號的溪湖警分局媽厝所長黃衣淳也跟著教練指導，對著立靶拳打腳踢，不一會即香汗淋漓，直呼「好喘」；身高180公分的鹿港分局和興所女警陳虹穎，則說打拳對於生活上壓力的釋放，提高身體的素質都有直接幫助，更能透過運動達到心肺、肌力的提升。

彰化縣警局訓練科長林世明表示，現代人壓力大，尤其是基層員警平日執勤精神緊繃，公餘時很適合來「拳打腳踢」，不僅紓壓，對於執勤時在遇有危機狀況時還能提升反應能力，保護自己噢民眾的安全。 拳擊立靶將配發至轄內3處體技館，提供員警在勤餘時適度自主訓練。

「健身工廠」公關經理吳幸樺（左）代表捐贈拳擊立靶給彰化縣警局，警察局長張國雄（右）代表接受。（記者湯世名攝）

「健身工廠」教練指導彰化縣警局員警增強體適能及使用拳擊立靶自主訓練等課程。（記者湯世名攝）

「健身工廠」捐贈拳擊立靶給彰化縣警局，並由健身教練指導男女警訓練。（記者湯世名攝）

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