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惡狼3度性侵女室友卻調解未到 法官批「全是空言」改判5年

陳男性侵害女室友3次，宣稱要和解賠償，調解又不到，二審法官抨擊他全是空言，加重改判5年徒刑。示意圖。（資料照）

陳男性侵害女室友3次，宣稱要和解賠償，調解又不到，二審法官抨擊他全是空言，加重改判5年徒刑。示意圖。（資料照）

2023/11/30 13:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕有恐嚇等前科的陳姓男子，性侵害女室友小芳（化名）3次，他在台中地院審理時宣稱，有意賠償小芳和解，不料，調解時卻無故未到，強制性交罪是3至10年重罪，一審判3年8月，台中地檢署與陳男都上訴，高等法院台中分院二審也質疑一審量刑過輕，陳男嘴巴說要賠償和解，全都是空言，犯後態度令小芳難以接受，不應輕縱，撤銷原判決，改判徒刑5年，可上訴。

判決書指出，有恐嚇得利、幫助詐欺取財等前科的陳姓男子，2019年間與女子小芳，分租中市北屯區一處房屋，他竟於同年9月25日，以「陪我睡覺，哄我睡覺」等說詞，將小芳騙入房內，強行性侵害得逞，又以「已經發生過1次了，第2次也沒什麼，妳配合我有這麼難嗎？」再度性侵害，1天性侵害兩次，同年月27日下午，又把小芳帶到汽車旅館性侵害。

案發後警方追緝陳男，他一度潛逃，去年到案，台中地院今年審理後，依強制性交罪共3罪且累犯，各判3年2月（3年的法定最低本刑，再加2月），合併判刑3年8月，台中地檢署不服上訴，質疑一審量刑過輕，陳男也上訴，指量刑過重。

高等法院台中分院認為，陳男於2016年間，因恐嚇得利、幫助詐欺取財等罪名判刑1年2月確定，經入監執行後，於2018年縮短刑期假釋出監，5年以內故意再犯性侵害3罪，均是累犯，顯示他入獄服刑仍無警惕作用，前案執行成效不彰，對於刑罰的反應力顯然薄弱，應加重其刑。

二審法官認為，陳男對小芳強制性交3次，視法律誡命為無物，犯罪行為並非偶發，惡性重大，他雖坦承犯行，但小芳案發後因急性壓力反應、憂鬱，感到茫然及恍惚、失眠等，難以維持原本工作，而至醫院精神科就診治療，台中地院一審審理時，安排陳男與小芳於今年7月5日到法院調解，陳男卻未到，顯示陳男有意賠償和解之說是空言。

法官強調，陳男犯後態度讓小芳難以接受、蒙受二度傷害，自不應輕縱，一審量刑不符合罪刑相當原則，顯然量刑過輕，據此撤銷一審判決，3次性侵害各判3年4月、3年6月、3年9月，應執行有期徒刑5年，可上訴。

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