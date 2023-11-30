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誘118人赴柬埔寨當豬仔 「角頭」臨演李振豪判刑18年+18年

北院今第2波宣判，李振豪再被判18年徒刑，8共犯也各判十餘年不等徒刑。可上訴。（資料照）

北院今第2波宣判，李振豪再被判18年徒刑，8共犯也各判十餘年不等徒刑。可上訴。（資料照）

2023/11/30 11:46

〔記者張文川／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，被控與人蛇勾結，先後誘騙118名國人（3人未出國）赴柬埔寨當「豬仔」私行拘禁強迫從事電信詐騙，台北地院今年4月首波宣判，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判刑18年，8名共犯各判11年至16年半；北院今第2波宣判，李振豪再被判18年徒刑，8共犯也各判十餘年不等徒刑。可上訴。

全案分兩波起訴與審判，北檢去年9月針對其中88名被害人（含未出國3件）的部分起訴，今年1月針對後來又救出的30人部分，提起公訴；北院分別審理，今年4月第一波宣判，今日宣判第二波。

由於二案分別審理，全案將待判決定讞後，另訂合併應執行刑，多罪有期徒刑合併執行上限為30年。另，北檢並已另行簽分「他」案，溯源追查幕後金主及人蛇集團。

檢警調查，該集團分2組行事，每騙1名被害人可取得1萬7000至1萬8000美元酬勞，約合50萬至55萬元新台幣。集團分工細密，李振豪獨抽3成，成員每招募1人可分得3萬至5萬元台幣，另有人每週固定抽佣1萬餘元，集團總共獲利1469萬多元。

集團將上鉤的求職被害人集中安置於旅館，簽訂契約、辦理護照送往柬國後，由當地人蛇接手，將人層層轉賣至金邊、西港等「詐欺園區」從事電信詐欺。獲救被害人稱，被囚禁強迫工作期間，經常遭毆打凌虐，甚至傳聞有人遭割賣器官。

北院第一波宣判時，審酌認為9名被告正值青壯，不思以正當工作維生，為獲取高額利益，組成跨國買賣人口組織，侵害多名被害人的自由、身體權，嚴重危害治安，置被害人於惶恐無助之境而不顧，惡性重大，依法重判；今日第二波宣判仍重判。

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