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彰濱豐堉焚化爐施工意外 工人遭吊車輔助桿砸中身亡

彰濱豐堉焚化爐工程傳工安意外，工人遭吊車輔助桿砸中，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。（民眾提供）

彰濱豐堉焚化爐工程傳工安意外，工人遭吊車輔助桿砸中，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。（民眾提供）

2023/11/30 11:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱工業區線西區豐堉資源公司正在進行焚化爐工程，昨天傳出工安意外，俗稱吊車的移動式起重機在安裝輔助桿時，疑因未依操作程序，輔助桿掉落砸到站在車台上的55歲何姓外包商工人，何男當場沒有呼吸心跳，送醫宣告不治。

勞動部中區職業安全衛生中心表示，這起工安意外發生原因，也就是吊車在安裝輔助桿時未依操作程序，將對豐堉資源公司勒令停工，並開罰3萬到30萬元的罰款。至於何時復工，將在收到復工計畫書後再說。

彰化線西消防分隊表示，昨天上午8時許接獲報案，到場時發現何姓男子躺臥於吊車旁，傷者同事聽到聲響後，發現何男已經沒有呼吸心跳，經由線上救護指引實施心肺復甦術，救護人員到場將傷者上頸圈長背板固定，送往彰濱秀傳醫院急救。

彰濱秀傳醫院急診醫學部主治醫師朱志民表示，何男到院前已無呼吸心跳，送醫發現有內出血，右腿有骨折，經急救後仍回天乏術。

豐堉資源公司正在進行焚化爐工程，預計年底加入營運，將有2座焚化爐來處理一般事業廢棄物，因此，上個月11日環境部長薛富盛與立委吳欣盈等人特別到彰濱工業區視察豐堉焚化爐工程，視察還碰上反晶鼎焚化爐的抗爭民眾，彰化縣福興鄉福寶村長黃耀輝當場下跪高喊「救救彰化縣民」，強調彰化縣拒當焚化爐大縣，要求晶鼎撤照！薛富盛、吳欣盈見到黃耀輝下跪，連忙把黃扶起來，吳欣盈並指出，來豐堉視察，就是要來了解廢棄物處理的情形。

彰濱豐堉焚化爐工程傳工安意外，立委吳欣盈上個月才與環境部長薛富盛前來視察。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰濱豐堉焚化爐工程傳工安意外，立委吳欣盈上個月才與環境部長薛富盛前來視察。（資料照，記者劉曉欣攝）

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