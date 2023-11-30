為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》賣3000元海洛英判囚42年！法界人士：這算低度刑

郭男涉嫌販賣3000元海洛英毒品，被高雄高分院判刑42年。（記者鮑建信攝）

郭男涉嫌販賣3000元海洛英毒品，被高雄高分院判刑42年。（記者鮑建信攝）

2023/11/30 00:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子郭川維涉嫌販賣海洛英毒品予朱姓女子共3次，每次1000元，經地院依違反毒品危害防制條例罪嫌，各處徒刑16年共48年，他不服上訴，高等法院高雄分院以販售金額、數量有限，從輕各處徒刑14年共42年。

據了解，2022年7月21日上午10點多，至同月29日上午，郭男在高雄市林園區林園北路、王公路等超市和火雞肉店等3處，涉嫌分別販賣1級毒品海洛英1小包予朱姓女子，每次1000元共3000元。

林園分局辦案人員接獲檢舉，循線逮捕郭嫌，並查出他另涉及2起幫助施用毒品罪，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴後，地院依數罪併罰論處，販毒3次各處有期徒刑16年，幫助施用2次，則分處7月和9月徒刑，併執行刑17年8月。

郭嫌則針對販毒部分提起上訴，並辯稱，他與朱女合資購買海洛英吸食，不是販售毒品給她，主觀上沒有營利意圖。

高雄高分院表示，據朱女指證及監聽譯文等證據，認定郭男涉案事證明確，但審酌他販毒對象僅1人，所得只有3000元，與大盤毒梟顯然有別，符合「情節極為輕微，顯可憫恕個案」，3罪從輕量處各有期徒刑14年，總計42年，但因郭男幫助施用罪已定讞，販毒部分因而未併執行刑，屆時判決定讞一起併執行刑，仍可上訴。

法界人士則表示，毒品危害防制條例規定：製造、運輸、販賣第1級毒品者，處死刑或無期徒刑。由此可知，郭被量處刑度，算是低度刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
為10萬元代收海洛英毒郵包 竹聯幫雷堂份子被訴面臨死刑官司
2021/04/19 11:20

為10萬元代收海洛英毒郵包 竹聯幫雷堂份子被訴面臨死刑官司
警踩紅線違法搜索 煙毒犯大逆轉改判無罪
2020/09/21 12:02

警踩紅線違法搜索 煙毒犯大逆轉改判無罪

60歲男星大談老少戀寵嫩妻 驚人竟靠這關鍵
昨「撿到」大量毒品 台東南田海邊今再找到4塊海洛英磚
2019/09/21 17:21

昨「撿到」大量毒品 台東南田海邊今再找到4塊海洛英磚
3台人在泰國涉嫌販毒被捕 起出1.9億海洛英
2018/10/31 21:29

3台人在泰國涉嫌販毒被捕 起出1.9億海洛英

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
得不償失！小藥頭賣毒賺9000元 被判坐牢21年
2018/07/04 11:05

得不償失！小藥頭賣毒賺9000元 被判坐牢21年
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播