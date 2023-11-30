獨家》賣3000元海洛英判囚42年！法界人士：這算低度刑

郭男涉嫌販賣3000元海洛英毒品，被高雄高分院判刑42年。（記者鮑建信攝）

2023/11/30 00:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子郭川維涉嫌販賣海洛英毒品予朱姓女子共3次，每次1000元，經地院依違反毒品危害防制條例罪嫌，各處徒刑16年共48年，他不服上訴，高等法院高雄分院以販售金額、數量有限，從輕各處徒刑14年共42年。

據了解，2022年7月21日上午10點多，至同月29日上午，郭男在高雄市林園區林園北路、王公路等超市和火雞肉店等3處，涉嫌分別販賣1級毒品海洛英1小包予朱姓女子，每次1000元共3000元。

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林園分局辦案人員接獲檢舉，循線逮捕郭嫌，並查出他另涉及2起幫助施用毒品罪，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴後，地院依數罪併罰論處，販毒3次各處有期徒刑16年，幫助施用2次，則分處7月和9月徒刑，併執行刑17年8月。

郭嫌則針對販毒部分提起上訴，並辯稱，他與朱女合資購買海洛英吸食，不是販售毒品給她，主觀上沒有營利意圖。

高雄高分院表示，據朱女指證及監聽譯文等證據，認定郭男涉案事證明確，但審酌他販毒對象僅1人，所得只有3000元，與大盤毒梟顯然有別，符合「情節極為輕微，顯可憫恕個案」，3罪從輕量處各有期徒刑14年，總計42年，但因郭男幫助施用罪已定讞，販毒部分因而未併執行刑，屆時判決定讞一起併執行刑，仍可上訴。

法界人士則表示，毒品危害防制條例規定：製造、運輸、販賣第1級毒品者，處死刑或無期徒刑。由此可知，郭被量處刑度，算是低度刑。

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