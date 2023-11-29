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獨家》疑視線死角計程車直衝路口 後方一聲喇叭救了數十位小朋友

計程車差點撞上斑馬線上的小朋友，所幸有駕駛按喇叭提醒，運將緊急煞車才沒釀成憾事。（記者李惠洲攝）

計程車差點撞上斑馬線上的小朋友，所幸有駕駛按喇叭提醒，運將緊急煞車才沒釀成憾事。（記者李惠洲攝）

2023/11/29 21:51

〔記者李惠洲／高雄報導〕馬路如虎口，民眾通過沒紅綠燈號誌的馬路，要隨時注意左右來車，以策安全。高雄楠梓區有數十名小朋友今（29日）晚間由老師帶領，準備過智群路與秀群路的T字路口時，一輛計程車疑視線死角疾駛而過，根本沒發現前方有人，情況危急，所幸有駕駛按喇叭提醒，運將緊急煞車才沒釀成憾事，也讓大家嚇了一身冷汗。

今（29日）晚間高雄楠梓區差點發生一起碰撞事故，一輛計程車經過智群路與秀群路口時，當時由老師帶領數十名小朋友走在斑馬線上，等候車輛禮讓通行，第一輛黑色休旅車看見後示意禮讓先行，不過就在幾秒鐘過後疑似視線死角，後方一輛計程車直直往前疾駛而過，沒有注意到即將過馬路的老師與小朋友，所幸在緊急時刻有人按喇叭提醒，計程車才踩了煞車停下沒有撞上。

由於此區鄰近加昌國小與許多補習班，附近還有一座公園，學生相當多，但此路口智群路與秀群路屬於T字路口，加上又沒有紅綠燈與閃黃燈警示，大家車速都相當快，所以許多家長、學生、老師過馬路時都要相當謹慎，確認沒有來車才敢通過馬路，也希望相關單位能夠評估，是否加裝紅綠燈來保障用路人安全。

計程車疑視線死角，差點撞上走在斑馬線上的數十位小朋友。（記者李惠洲攝）

計程車疑視線死角，差點撞上走在斑馬線上的數十位小朋友。（記者李惠洲攝）

高雄市楠梓區智群路與秀群路口，鄰近加昌國小與許多補習班，學生相當多，路口卻連一支紅綠燈都沒有。（記者李惠洲攝）

高雄市楠梓區智群路與秀群路口，鄰近加昌國小與許多補習班，學生相當多，路口卻連一支紅綠燈都沒有。（記者李惠洲攝）

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