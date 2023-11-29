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岳父岳母、女婿女兒大亂鬥！鐵棍、菜刀、西瓜刀都出動

岳父和女婿大打出手，岳母護夫拿出西瓜刀、菜刀，結果女兒、女婿掛彩，岳父母、女婿都吃上官司，被南投地院法官判處拘役。（資料照）

岳父和女婿大打出手，岳母護夫拿出西瓜刀、菜刀，結果女兒、女婿掛彩，岳父母、女婿都吃上官司，被南投地院法官判處拘役。（資料照）

2023/11/29 21:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣岳父母和同住女婿關係卡卡，女婿見他們吵架，見縫插針批評岳母，岳父不滿轉與女婿吵起來，拿鐵棍趕他出門，雙方拉扯間岳父跌倒，岳母護夫拿出西瓜刀，女兒阻擋手被劃傷；岳母後來又拿菜刀，往地上丟時彈起劃傷女婿腳踝。岳父母和女婿告上法庭，都被判處拘役，若易科罰金岳父罰5萬元，女婿和岳母各罰4萬元。

這起岳父母和女兒女婿棍來刀去家庭暴力案，發生在前年10月底，陳姓男子和妻子李女，與姜姓女婿及女兒、外孫同住。女婿見岳父母吵架，乘機也批評岳母，引發岳父不滿，轉頭與姜姓女婿吵起來，女婿拿出手機要拍，激怒岳父陳男，拿鐵棍要把女婿趕出去，兩人拉扯推擠，女婿手機掉地上，岳父則被推倒在地。

岳母李女為了保護老公，到屋內拿出西瓜刀揮舞，女兒怕先生被砍到，抱著小孩擋在兩人中間，結果手腕被劃傷。而陳姓岳父和姜姓女婿拉扯推擠後，岳父跌倒，岳母怒火上升，衝回廚房拿出菜刀，大聲責罵女婿，菜刀往地下扔，菜刀落地彈起，不偏不倚就掉在女婿腳踝，造成2公分傷痕。

岳父母和女婿互控傷害，南投地檢署將岳父、女婿以傷害罪名起訴，岳母則被以過失傷害罪名起訴，南投地院法官經審理後，將岳父陳男和女婿姜男，以傷害罪名各判拘役50日和40日，岳母李女則有兩個過失傷害罪，各判處拘役30日和20日，應執行拘役40日。3人均可易科罰金，折合5萬元和4萬元。

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