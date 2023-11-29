史上最高！去年調解件數破13萬 成立率達82％

法務部29日召開「省錢省事來調解，利人利己創和諧」記者會。（記者吳政峰攝）

2023/11/29 20:57

〔記者吳政峰／台北報導〕近年來隨著民眾法律常識的普及、保護自身權利意識的提升，訴訟案件也隨增加，法務部為了節省當事人的勞費，推行調解制度，去年共結案逾13萬件，調解成立率達82%，創史上新高，法律事務司司長劉英秀29日表示，將持續推廣鄉鎮市調解業務，並協助調解委員會提升調解效能與品質。

劉英秀指出，民眾積極爭取自己的權利固然值得肯定，但訴訟過程可能耗費時間、勞力及金錢，雙方對於結果未必能夠滿意。因此，當事人若符合調解要件時，可以善用各鄉、鎮、市、區調解委員會的資源，免費、便利、隱密、有效的解決糾紛，而且調解過程中雙方能充分對話，互相協商出最大共識。

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劉英秀表示，在案例中可觀察到在不幸事件發生時，或許當事人只期待對方真誠的說明與道歉，如果只顧爭論是非，而忽略了當事人心裡的感受，調解恐難竟其功。透過調解委員愛心、耐心及同理心的引導，雙方得以漸漸卸下心防與敵意，回到理性的溝通，進而可達到雙贏局面。

2022年，全國鄉鎮市調解的結案件數達13萬3297件，較2021年增加了8416件（增加6.7%），其中調解成立件數10萬9330件，調解成立比例達82%，創下歷年新高，調解委員會解決紛爭的效能與日俱增。

高雄巿三民區調解委員會主席葉美利說明，鄉鎮市調解條例第31條規定，告訴乃論之刑事事件，由有告訴權之人聲請調解者，經調解不成立時，鄉、鎮、市公所依其向調解委員會提出聲請，將調解事件移請該管檢察官偵查，並視為於聲請調解時已經告訴。

台中巿西屯區調解委員湯順科表示，聲請扶養費的調解案，可能各說各話不歡而散，更有可能擴及其他之民刑事糾紛。調解委員應適時適機勸諭當事人，諮商分析、居中協調，讓雙方冷靜和諧，進以達成協議。

台中巿潭子區調解委員會主席劉興榮指出，調解是一門藝術，沒有一定的路徑可遵循，而是必須隨著當下情境，採用最適當的策略，讓兩造都能歡喜接受，達到解決紛爭的目的。

法務部長蔡清祥指出，我國司法改革國是會議的重點議題及改革方案包括強化調解、仲裁等訴訟外紛爭解決機制（Alternative Dispute Resolution,），使紛爭能儘早於訴訟外獲得相當程度的解決，以疏減訟源。

蔡清祥強調，鄉鎮市調解制度為我國獨特且重要的訴訟外紛爭解決機制，對於排解民眾紛爭、疏減訟源及促進地方和諧，幫助很大，法務部為鄉鎮市調解條例的法規主管機關，除了提供法規諮商外，也辦理了調解委員團體意外險、調解專業知能的精進研習。

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