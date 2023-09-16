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噪音紛爭 可循公權力介入

疑因鄰居間噪音問題，羅姓夫妻在家中慘遭吳姓鄰居（見圖）殺害雙亡。（記者許麗娟攝）

疑因鄰居間噪音問題，羅姓夫妻在家中慘遭吳姓鄰居（見圖）殺害雙亡。（記者許麗娟攝）

2023/09/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名男子疑無法忍受樓上住戶的居家聲響，持刀砍死羅姓夫妻。宇軒國際法律事務所所長廖芳萱表示，集合住宅居民如發生噪音糾紛，可先請管理委員會調解或主管機關處理，勿直接面對面爭吵，以免升級衝突，釀成憾事。

勿直接面對面爭吵防憾事

廖芳萱指出，民眾若覺得鄰居製造噪音，可先向鄉鎮市公所或法院申請調解，看能否互相配合調整日常作息時間；若大樓有管委會，可請其先行制止或依規約處理，若制止不聽，則可報請縣市政府裁罰三千元至一萬五千元不等，且可連續處罰。

其次，可報警檢舉，若確認真屬噪音，可依社會秩序維護法處六千元以下罰鍰。但人為的噪音，通常等警方到場就不會繼續發生，故她建議，民眾應在發生噪音當下就先錄影存證，且影片內容應可分辨日期、時間及噪音分貝。若仍無法解決，廖芳萱強調，就要進入民事訴訟程序，檢具相關事證（如：錄音、錄影、協調紀錄、鄰居作證等），以居住安寧權受侵害為由，請求排除侵害及精神賠償。

伯衡法律事務所執行長陳宗豪說，集合住宅住戶共用同一結構，難免會聽到鄰居的起居作息聲音，但這類聲音通常不易測量也不具持續性，每個人對聲音敏感度也不同，很難定義誰對誰錯，因此，民眾若被投訴製造噪音，自認問心無愧時，可裝分貝計測量，確認是否逾越標準。

陳宗豪強調，若起居聲響未達噪音標準，但鄰居仍不斷投訴，出現言語威脅甚至攻擊之舉，民眾應立刻報警或提起恐嚇告訴，透過正規法律途徑維護權益。

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