網兜售「房仲神器」洩逾億筆個資 500泰達幣就能查總統戶籍地址

犯嫌於通訊軟體張貼之代查個資廣告。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/29 15:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕又有人透過Telegram等網路通訊軟體，兜售俗稱「房仲神器」查詢系統（又稱小白機資料庫）的個人資料，查詢每筆收費500元泰達幣等虛擬貨幣，刑事警察局循線逮37歲顏男及22歲張男2嫌，詢後依違反個人資料保護法移送檢方偵辦，由於警方懷疑有不法集團幕後操控，將進一步溯源調查。

警方調查，「房仲神器」查詢系統內有高達1億7000多萬筆的全台民眾個資，連前後任總統及眾多政府機關首長的戶籍地址及電話等機密個資也被蒐列，據熟知內情人士指出，這些資料疑至少10年前、有政府單位或銀行等機關單位個資外洩，被人彙總後寫出相關程式，由於需安裝在指定型號的舊型白色筆記型電腦，因此得名「小白機」。

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刑事局偵二大隊今年4月間接獲檢舉，有人利用通訊軟體兜售全國人民個人資料，查詢每一筆個資收費等值新台幣500元虛幣，犯嫌收費後，由顧客提供欲查詢對象之姓名，犯嫌再查詢全國同姓名者，並由居住地及年齡分析出特定個人，最後將被查詢對象之個人資料（含姓名、生日、身分證統一編號、電話、工作單位名稱、工作單位地址）回傳予顧客。

警方確認犯嫌身分後，與台中市太平警分局共組專案小組，先在中市東區某套房大樓查獲張男所用的筆記型電腦，再循線查獲該全國個人資料庫電子檔案之供應上游為顏男，依違反個人資料保護法送辦；警方呼籲，有心人如透過不法管道取得他人個人資料，除涉犯個人資料保護法外，若個資外流而使當事人成為詐欺、暴力等犯罪之被害人，還可能被認定為涉嫌重大犯罪之共犯，切勿以身試法。

警方逮捕兜售的張嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕提供個資的顏嫌。（記者姚岳宏翻攝）

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