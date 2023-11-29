TOYOTA RAV4休旅車、YARIS小鴨、賓士車 屏東執行分署12/5拍賣

拍賣的TOYOTA小鴨與RAV4休旅車。（屏東執行分署提供）

2023/11/29 13:09

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署12月5日辦理「123拍賣會」，法拍TOYOTA RAV4休旅車，車齡11年、YARIS小車，車齡14年，另外還有二拍黑色賓士車C300，車齡16年，也是今年最後一檔聯合拍賣會。

屏東分署表示，這次拍賣的RAV4甫榮登台灣休旅車網路聲量年度排行榜第2名，網友評論好開、省油、空間又大，而YARIS則是車身小又省油，是很多人都會代步車的首選，被暱稱為「小鴨」，今年6月已停產，被拍賣原因是車主將持有3年的房屋及土地出賣予第三人，過戶登記完畢後未按時申報房屋及土地交易所得，而被國稅局補稅及開罰後逾期未繳。

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第三部則是黑色賓士車C300一部，外觀養護良好，車上配備天窗，這次是二拍，這是今年最後一檔聯合拍賣會，5日上午9點半可先前往分署賞車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

另外，還有三信商銀股拍賣、東港及高樹的透天厝，還有萬巒、佳冬、春日、來義與三地門的土地，不動產以利用通訊投標，12月5日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上屏東分署官網瀏覽不動產360度環景照片。

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