「華爾街女神」夥同母親狂敲小姑頭 母女共3人續押禁見

「華爾街女神」陳莉婷與母親胡青青、共犯楊儒杰均被北院裁定續押禁見。（記者溫于德攝）

2023/11/28 22:47

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〔記者溫于德／台北報導〕自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，被控與母親胡青青為爭奪爭數億元家產，找來楊儒杰及詹姓兩名友人攻擊姑姑的頭部，檢方今日依殺人未遂罪起訴4人，並將在押陳、胡、楊共3人移審；台北地院指陳等3人都涉嫌本刑最輕五年以上的殺人未遂罪，且有串滅證之虞，均續押禁見。

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楊儒杰稍早否認犯罪，他也說曾在信義分局被押，查不出來就刑求他，灌他水 踢他；楊強調只有帶胡青青去買健步車便返家，另他幾十年來都跟八旬父母同住，也因父母年紀大，每週都會陪父母去醫院拿藥，被羈押禁見近兩個月期間，父母無法會客，他希望能回家照顧個父母。

檢方依據相關證據指楊儒杰都知道胡青青犯罪計畫，且楊犯的是本刑最輕5年以上的重罪，伴隨高度逃亡的可能，仍請法院繼續羈押。

北院認為楊儒杰在偵查中坦承幫助殺人犯行，卻於法院時否認全部犯行，加上楊犯的本刑最輕5年以上的重罪，且有串滅證之虞，過去也曾多次被通緝，裁定羈押禁見。

而陳莉婷同樣否認犯罪，希望解除羈押，她說當下接到母親打來的電話，她立刻到事發8樓樓梯間，見母親與姑姑受傷，原本她想叫救護車卻忘記帶手機，跑回家拿手機時又發現身上有血跡，所以先換上乾淨衣服。

不過胡青青坦承犯行，也承認有用保鮮盒、鐵鎚攻擊小姑，她說當下是臨時起意，當時她找小姑要商談祭拜一事，然因兩人過去有過節等原因，她一開口，小姑就罵她，她才動手。

胡婦也提到自己眼睛不好、頭會撞來撞去，而母女先前都被羈押至今，家中已成廢墟，盼能停止繼續羈押她，她保證不會逃亡，可以對她限制住居。

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