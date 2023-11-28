台男柬埔寨遭爆頭亡傳主謀、槍手逃回台灣 刑事局：積極聯繫調查中

台男在柬埔寨遭近距離槍殺身亡，當地警方調查釐清案情。柬埔寨警方示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2023/11/28 16:40

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台男柬埔寨槍殺案至少3台人涉案 主嫌、槍手已逃到台灣

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣50歲男子吳家鋆本月7日被發現在柬埔寨遭人行刑式槍決，當地警方積極緝凶，已逮捕台籍及柬埔寨籍2名涉案男子，2人均被羈押，警方查出另有2名台灣人涉案，案發後已從暹粒國際機場搭機逃回台灣，柬國警方已請求國際刑警組織發出通緝令，刑事警察局表示，目前正向柬國交換情資，釐清相關案情中。

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據知，台柬兩國間並無邦交，未簽司法互助協議，台灣也非國際刑警組織會員國，看不到該組織的紅色通報，目前刑事局正透過管道，向柬國警方積極詢問案情，只要獲知身分，也會協助調查並約談說明。

柬埔寨警方表示，已落網的Zhuo姓男子負責提供槍械，柬籍宋姓男子則是中柬翻譯，從Zhuo男拿到槍枝後交給Hsu姓主謀，再交由台籍槍手做案，最後負責叫嘟嘟車送他離開現場；柬埔寨警方將向國際刑警組織申請對逃回台灣的2名嫌犯發出通緝令。

死者吳男早年在台灣因從事詐欺曾被判刑，後輾轉到柬國持續發展詐欺事業，堪稱柬國當地詐騙機房祖師爺，本月7日他被發現陳屍於柬國波比市一處荒地休旅車副駕駛座，遭人近距離槍殺，死因可能與他生前涉嫌非法網路賭博及詐騙有關。

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