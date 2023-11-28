小藥頭交保變毒販！ 摩鐵毒趴赫見同警查緝 嚇到腿軟這次收押

警方在摩鐵前逮捕張男。（警方提供）

2023/11/28 13:01

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子原本是小藥頭，年初被台中市刑大偵八隊查獲送辦，未料僥倖交保後仍重操舊業，搖身成為提供貨源給小藥頭的毒販，偵八隊10月初趁張呼朋引伴準備開毒趴，在摩鐵前二度查緝到案時，只見他一臉驚恐錯愕嚇到當場腿軟，此次送辦後檢方聲押獲准，27日偵結起訴。

台中市刑大偵八隊長曾朝顯今天說明案情表示，27歲張男有毒品前科，今年2月間因販毒遭該隊緝獲，經移送法辦後檢方命10萬元交保，今年7月間該隊查獲顏姓藥頭向上溯源，發現張男竟是毒品提供上手，他在網路上用外型亮麗女性形象作為頭貼，以「糖糖○○屋」、「冰○裝備商」及「24○不停業」等毒品術語，貼文販毒牟利。

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經查，張男與購毒者談妥毒品數量及價金，即要求購毒者將款項匯至指定帳戶內，確認收到款項後，即至超商將裝有毒品信封袋，以包裹店到店方式寄給買方，案經警方跟蒐期間，發現張男為規避查緝，經常出入或投宿不同的旅館，今年10月初，警方掌握張男行蹤後持拘票、搜索票前往西屯區一家摩鐵前查緝到案。

當時張男見數月前才將其逮捕的警方一臉驚恐錯愕，但已被警方圍捕控制無法脫逃，身上毒品及販毒所得遭當場查扣，當要帶往其投宿的房間搜索時，張嫌竟嚇到雙腿發軟，隨後進入房間就看到各式毒品及吸食器擺在桌上，房內還有2名張男友人在場，原來是正準備開「毒趴」。

經搜索共查扣大麻、安非他命、梅錠、不明藥水9瓶（720公克）、K他命及毒咖啡包共277包（近1000公克）、吸食器、電子磅秤、手機、現金5.68萬元等證物，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊後以有反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押獲准，檢方昨日偵結以毒品罪起訴張，移審台中地院後，法院接押。

台中市刑大指出，涉販毒張男可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金， 呼籲民眾勿因一時好奇持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，而警方對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，查緝毒品犯罪為當前重點工作，將持續強化查緝作為，切勿以身試法。

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張男一度嚇到腿軟。（警方提供）

警方查扣各式毒品及販毒所得等證物。（警方提供）

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