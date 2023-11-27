新竹查獲賄選案 罕見選民主動索賄一票3000元

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

2023/11/27 18:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹查賄團隊查獲轄內2024大選首件賄選案！新竹地檢署指揮警方偵辦賴姓男子，以通訊軟體傳送訊息予山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，要求參選人交付一票3000元，昨通知賴男到案，檢察官訊問後，認其涉有刑法第143條有投票權人要求賄賂罪嫌，諭知賴男限制住居。選民主動要求參選人賄賂，有可能是全國首聞的查賄案件。

檢方表示，檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局橫山分局，偵辦賴男涉嫌於11月24日，以通訊軟體傳送訊息，予山地原住民立委選舉林姓參選人，要求參選人交付一票3000元，被林拒絶。

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林世偉出示通訊軟體訊息表示，他看到賴男在抖音留言給他，稱「一票三千就好」、「一票三千，兩萬票給你」等，公開勒索，他除了斷然拒絶賴男的要求，並當場截圖報警處理，以維護民主選舉的公平性，並保護自身安全。

新竹查賄團隊表示，為確保本次中央公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選、介選、選舉賭盤情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查、有據必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦。

新竹地檢署呼籲如見聞賄選、境外勢力介選、選舉賭盤情事，請務必勇於出面檢舉（專線：0800-024099按4），一旦檢舉，絕對保密，本次選舉最高檢舉獎金為2000萬元。

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

山地原住民立委參選人林世偉表示，賴男開出1票3000元，稱會幫他買到兩萬票，他覺得被恐嚇勒索，24日到警所報警。（林世偉提供）

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