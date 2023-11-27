為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新竹查獲賄選案 罕見選民主動索賄一票3000元

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

2023/11/27 18:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹查賄團隊查獲轄內2024大選首件賄選案！新竹地檢署指揮警方偵辦賴姓男子，以通訊軟體傳送訊息予山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，要求參選人交付一票3000元，昨通知賴男到案，檢察官訊問後，認其涉有刑法第143條有投票權人要求賄賂罪嫌，諭知賴男限制住居。選民主動要求參選人賄賂，有可能是全國首聞的查賄案件。

檢方表示，檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局橫山分局，偵辦賴男涉嫌於11月24日，以通訊軟體傳送訊息，予山地原住民立委選舉林姓參選人，要求參選人交付一票3000元，被林拒絶。

林世偉出示通訊軟體訊息表示，他看到賴男在抖音留言給他，稱「一票三千就好」、「一票三千，兩萬票給你」等，公開勒索，他除了斷然拒絶賴男的要求，並當場截圖報警處理，以維護民主選舉的公平性，並保護自身安全。

新竹查賄團隊表示，為確保本次中央公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選、介選、選舉賭盤情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持「有聞必查、有據必辦」的堅定態度從嚴從速偵辦。

新竹地檢署呼籲如見聞賄選、境外勢力介選、選舉賭盤情事，請務必勇於出面檢舉（專線：0800-024099按4），一旦檢舉，絕對保密，本次選舉最高檢舉獎金為2000萬元。

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

山地原住民立法委員選舉參選人林世偉，接獲選民要求他交付一票3000元。（林世偉提供，擷取自通訊軟體）

山地原住民立委參選人林世偉表示，賴男開出1票3000元，稱會幫他買到兩萬票，他覺得被恐嚇勒索，24日到警所報警。（林世偉提供）

山地原住民立委參選人林世偉表示，賴男開出1票3000元，稱會幫他買到兩萬票，他覺得被恐嚇勒索，24日到警所報警。（林世偉提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
廚餘桶印游顥名字 蔡培慧控賄選
2023/11/26 05:30

廚餘桶印游顥名字 蔡培慧控賄選
泡麵碗翻版？集集公所發游顥「聯名」廚餘桶 蔡培慧告發賄選
2023/11/25 15:27

泡麵碗翻版？集集公所發游顥「聯名」廚餘桶 蔡培慧告發賄選

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
總統選舉法制漏洞！收購連署書有罪 拿錢連署卻無責沒事
2023/11/22 22:16

總統選舉法制漏洞！收購連署書有罪 拿錢連署卻無責沒事
揭「中國招待團」6天5夜只要1萬 簡舒培籲選委會提醒別去
2023/11/22 17:34

揭「中國招待團」6天5夜只要1萬 簡舒培籲選委會提醒別去

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播