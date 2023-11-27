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軍情局2軍官涉捏造情資詐領千萬工作費 事涉國家機密不公開審理

士院審理軍情局2校官詐領千萬工作費案，因全案涉及國家機密，採不公開方式審理。（資料照）

士院審理軍情局2校官詐領千萬工作費案，因全案涉及國家機密，採不公開方式審理。（資料照）

2023/11/27 15:11

〔記者溫于德／台北報導〕國防部軍事情報局大陸研究室中校蘇薪名、上校蘇永玲，5年前起以捏造的「梁方」等不存在的中國情報員提供的造假情報，詐領布建工作經費超過1000萬元，檢方先前依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物」、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴兩人。士林地院今首度開庭，考量涉及國家機密，採不公開方式審理。

偵辦本案的士林地檢署，根據軍情局提供的經費核發、情蒐績效統計表，比對2名蘇姓被告的通訊對話紀錄及認罪自白，以及蘇薪名與「梁方」等捏造的中國情報員間的通訊對話紀錄等證據，認定2名蘇姓被告自2018年4月起，利用虛構的吸收中國情報人員名冊及其情報詐領公款，5年間詐領逾1000萬元工作經費與布建獎金，提交的資料都是蘇薪名瞎掰唬弄上級，蘇永玲則從中護航、掩護請款，二人還透過親友帳戶隱匿贓款。

士檢6月15日指揮調查局國安站搜索，10月12日偵結起訴，士林地院承審法官裁定續押，蘇永玲提準抗告，主張她已坦認犯罪並繳回犯罪所得，請求撤銷羈押。

法官認為，蘇女於6月羈押庭時雖已認罪，8月卻又改口稱因信任蘇男而相信確實有中國情報員存在，後來她才知蘇男私自使用公款，說詞與蘇男所稱的二人於2017年4月就合謀詐財，事實有待詰問釐清，仍有勾串、翻供、逃亡之虞，駁回準抗告。

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