為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「土豪哥」翻版！給女友吃「喵喵」喝「神仙水」 真的見神仙

高等檢察署今年3月28日曾發布國內毒品情勢分析報告，圖為警政署刑事警察局洪培倫股長進行簡報。（資料照，記者廖振輝攝）

高等檢察署今年3月28日曾發布國內毒品情勢分析報告，圖為警政署刑事警察局洪培倫股長進行簡報。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/11/27 09:45

〔記者錢利忠／台北報導〕「土豪哥」供毒害命翻版！劉姓男子與女友同居期間，在租房內連續開3天毒趴，還提供神仙水、愷他命、俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西酮」等毒咖啡包等多種毒品給女友吸食，導致女友施用毒品過量不治；台北地檢署今依違反藥事法之轉讓偽禁藥致死等罪將劉男起訴，另依轉讓混用2種以上毒品罪建請加重其刑；此案適用國民法官參審，為北檢第7件國民法官參審刑案；在押劉男今（27）日移審。

2016年12月「土豪哥」朱家龍在台北市「W飯店」辦毒趴，提供多種毒品，郭姓女模因混用而喪命，高等法院更一審以違反藥事法之轉讓偽禁藥罪判2年10月，經最高法院駁回上訴後定讞，2020年6月7日刑滿出獄。

而類似土豪哥一案的情節仍持續上演，劉男與簡姓女友承租月租金3萬5000元的房子，卻於今年6月30日至7月2日，連續3天在租屋處開毒趴，簡女施用劉男提供的「喵喵」等多種毒品後，引發多重毒物中毒不治。

檢警調查，今年7月2日下午1時34分，劉男見女友用毒過量昏迷後，未立即送醫急救，反而拖到當日下午4時57分才打電話通報警消，延誤救治時間超過3小時，以致女友送醫搶救仍不治，警方在劉男租處查獲神仙水、愷他命、喵喵、硝西泮（耐妥眠）等多種毒品。

關於「喵喵」等新興毒品濫用的問題，高檢署指出，「喵喵」正式名稱為4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone），屬於第三級毒品，通常為毒咖啡包的成分之一，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，對身體的危害包括會造成嚴重的鼻出血、呼吸困難、心律不整、引起幻覺、短期記憶喪失、痙攣或抽蓄，施用過量會導致死亡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自爆劈腿又餵毒！林子安「近200字道歉文」獨缺女友遭轟
2023/07/27 12:32

自爆劈腿又餵毒！林子安「近200字道歉文」獨缺女友遭轟
健康網》可口的糖果也恐藏毒！ 食藥署籲小心毒品變裝術
2022/10/21 19:37

健康網》可口的糖果也恐藏毒！ 食藥署籲小心毒品變裝術

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
曾捲入W飯店小模命案的傳播妹「醬醬」 再次染毒被起訴
2021/06/23 12:42

曾捲入W飯店小模命案的傳播妹「醬醬」 再次染毒被起訴
W飯店小模命案 「土豪哥」服刑期滿出獄
2020/06/07 14:57

W飯店小模命案 「土豪哥」服刑期滿出獄

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
急著經濟獨立參加荒淫趴 17歲女疑遭5男輪姦成裸屍
2019/07/17 06:24

急著經濟獨立參加荒淫趴 17歲女疑遭5男輪姦成裸屍
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播