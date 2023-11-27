「土豪哥」翻版！給女友吃「喵喵」喝「神仙水」 真的見神仙

高等檢察署今年3月28日曾發布國內毒品情勢分析報告，圖為警政署刑事警察局洪培倫股長進行簡報。（資料照，記者廖振輝攝）

2023/11/27 09:45

〔記者錢利忠／台北報導〕「土豪哥」供毒害命翻版！劉姓男子與女友同居期間，在租房內連續開3天毒趴，還提供神仙水、愷他命、俗稱「喵喵」的「4-甲基甲基卡西酮」等毒咖啡包等多種毒品給女友吸食，導致女友施用毒品過量不治；台北地檢署今依違反藥事法之轉讓偽禁藥致死等罪將劉男起訴，另依轉讓混用2種以上毒品罪建請加重其刑；此案適用國民法官參審，為北檢第7件國民法官參審刑案；在押劉男今（27）日移審。

2016年12月「土豪哥」朱家龍在台北市「W飯店」辦毒趴，提供多種毒品，郭姓女模因混用而喪命，高等法院更一審以違反藥事法之轉讓偽禁藥罪判2年10月，經最高法院駁回上訴後定讞，2020年6月7日刑滿出獄。

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而類似土豪哥一案的情節仍持續上演，劉男與簡姓女友承租月租金3萬5000元的房子，卻於今年6月30日至7月2日，連續3天在租屋處開毒趴，簡女施用劉男提供的「喵喵」等多種毒品後，引發多重毒物中毒不治。

檢警調查，今年7月2日下午1時34分，劉男見女友用毒過量昏迷後，未立即送醫急救，反而拖到當日下午4時57分才打電話通報警消，延誤救治時間超過3小時，以致女友送醫搶救仍不治，警方在劉男租處查獲神仙水、愷他命、喵喵、硝西泮（耐妥眠）等多種毒品。

關於「喵喵」等新興毒品濫用的問題，高檢署指出，「喵喵」正式名稱為4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone），屬於第三級毒品，通常為毒咖啡包的成分之一，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，對身體的危害包括會造成嚴重的鼻出血、呼吸困難、心律不整、引起幻覺、短期記憶喪失、痙攣或抽蓄，施用過量會導致死亡。

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