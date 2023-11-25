言辯、宣判法官不同人 司法院火速開發防呆機制

司法院開發判決書系統防呆機制。（記者吳政峰攝）

2023/11/25 22:33

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院接連在12天內，抓到台北高等行政法院有兩筆判決書上的法官名字，與參與言詞辯論的法官不同，法院組織不合法，廢棄發回更審。雖然北高行解釋是誤載，但此低級錯誤已讓司法威信蒙塵，司法院痛定思痛，火速開發防呆機制，只要言辯與判決的法官不同人，系統就會跳出告警訊息，避免類似情況再次發生，預計下星期上線。

為了杜絕政治黑手等不當勢力干預審判，訴訟案件必須隨機分案，而依照「法官法定」原則，收案法官若無法在言詞辯論期日參與開庭，須委請其他法官代打時，則最後做成判決的法官，必須要和參與言辯的法官是同一人，才符合實質且直接審理的精神，此為審判程序的基本概念，但北高行卻接連爆出兩件法官不同人的烏龍，糗遭發回更審。

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實務上發生法官名字誤載狀況，通常是法官突於言辯庭請假，請同僚代理出庭，已預打書狀的書記官不察，未更正就繼續製作筆錄，而之後製作正本，法官簽名時也沒注意就瞎簽，一連串的錯誤，造成違法判決；另外，書記官製作判決正本，誤打法官姓名的狀況，也是其中一類。

過去上級審遇到這種情況，只要不影響判決結論，多僅通知下級審裁定更正即可，不會刻意廢棄，此次最高行特地兩度揪出北高行的失誤，不留情面發回更審，顯示其對程序與審判外觀公正性的重視。消息傳到司法院，引起院長許宗力重視，下令盡速設計防呆機制，避免再度出包，影響司法信譽。

司法院將在製作判決書的審判系統內，植入告警程式，只要法官或書記官進入製作判決書正本階段，一按下儲存檔案鍵，軟體就會自動偵測參與言辯與最後做成判決的法官姓名是否一致，若無異常，即可順利存檔；反之，若兩邊的名字不相符，系統將跳出告警訊息，要求確認正確性，提醒法官或書記官注意。司法院正在測試程式的正確性，若無需要除錯修正之處，預定下星期就可上架。

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