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老婦人闖紅燈走斑馬線 騎士「未禮讓」撞死她被判刑

陳姓婦人闖紅燈走在斑馬線上，機車騎士「未禮讓」撞死她被判刑。示意圖。（資料照）

陳姓婦人闖紅燈走在斑馬線上，機車騎士「未禮讓」撞死她被判刑。示意圖。（資料照）

2023/11/25 12:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕尤姓機車騎士在鳳山區撞上闖紅燈走在斑馬線上的陳姓老婦，導致陳婦送醫14日後不幸死亡，由於陳婦的死因為「肝硬化」和「車禍」，法醫無法確認兩者關聯性讓尤男躲掉過失致死罪，但因他騎車超速加上「未禮讓行人」，即使陳婦闖紅燈在先，陳男仍被依過失傷害罪判刑7月。

判決指出，2021年2月25日晚上8點多，尤姓騎士行經鳳山區澄清路與中山西路口時，疑車速過快撞倒上闖紅燈走在斑馬線上的陳姓老婦，陳婦頭部骨折出血送醫後，於3月10日晚間宣告不治，法醫解剖後，將陳婦死因記載為「車禍」及「肝硬化」。

陳男被檢方依過失致死罪起訴後，高雄地院審理時，尤男說自己騎車經過路口時，驚覺陳婦闖紅燈走在斑馬線上，他緊急煞車摔車時，並沒有碰到陳婦，但法官查閱他的警詢筆錄，發現尤男當時有承認撞到陳婦，且多位目擊證人也作證，指陳男當時不但超速還撞到人。

法官認為，由於法醫報告中無法釐清陳婦的死因是「肝硬化」還是「車禍」，因此無法排除被害人「肝硬化」導致死亡的可能，無法構成過失致死罪，但陳男未依規定禮讓行人，且超速駕駛又未注意車前狀況，加上否認犯行態度不佳，不給他緩刑機會，依過失傷害罪判刑7月，可上訴。

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