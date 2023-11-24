苗栗西山垃圾場火警燒5天 今晚終於撲滅了

西山垃圾場現場持續由怪手協助開挖，消防隊員針對廢棄物內部射水降溫，火勢已全部撲滅。（苗栗縣政府提供）

2023/11/24 19:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市西山垃圾衛生掩埋場20日發生火警，因燃燒面積大，這幾天仍在悶燒，苗栗縣政府消防局調派大批消防人車灌救，甚至動員內政部空中勤務總隊直升機空中灑水滅火，苗栗縣長鍾東錦今（24日）天到關心救災情況，慰問辛苦的消防隊員，；經5天灌救，火勢於今晚全部撲滅。

苗栗市垃圾場置放一般垃圾及廢棄家具的堆置點，20日中午傳出火警，火勢一發不可收拾，遠遠就可看到濃煙竄天，苗栗縣消防局據報，調派大批人車到場灌救，市長邱鎮軍也調度多輛怪手開挖，21日開始進行殘火處理，並申請空勤總隊直升機於空中灌救，現場持續由怪手協助開挖並配合水線防護，針對廢棄物內部射水降溫。

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鍾東錦、縣議員余文忠、鄭碧玉、楊明燁、邱鎮軍等人今天下午到西山垃圾場勘查殘火處理情形，頒發慰問金慰問辛苦的消防隊員，經5天來灌救，火勢在今晚全部撲滅，後續交由苗栗市公所清潔隊監控。

邱鎮軍說，對於市民生活受到影響表示抱歉，也感謝消防局的弟兄，以及義消、義警及熱心民眾投入協助滅火，未來市公所會將更重視垃圾場的防火工作，不讓憾事再上演。

鍾東錦指出，各鄉市公所的掩埋場要妥善處置，將環境整理乾淨並把場地騰出來，倘若垃圾太多進不去焚化廠就有暫置的空間，而較難處理的大型家具則將由環保局、鄉鎮市公所研議妥善的配合方式，將易燃物遠離電源、電桿，保持距離以策安全。

苗栗縣長鍾東錦（左二）會同苗栗市長邱鎮軍等人，前往了解西山垃圾場殘火處理情形。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣消防局出動空拍機，勘查火勢。（苗栗縣政府提供）

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