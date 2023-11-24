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退伍上尉淪共諜吸收上校向德恩 邵維強判刑12年半定讞

邵維強（左）擔任共諜被判刑12年6月定讞；被吸收的向德恩（右）二審被高雄高分院判刑7年6月。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

邵維強（左）擔任共諜被判刑12年6月定讞；被吸收的向德恩（右）二審被高雄高分院判刑7年6月。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

2023/11/24 11:22

〔記者溫于德／台北報導〕上尉退伍的金門縣安全旅行社負責人邵維強被控擔任共諜長達20年，替中國發展組織，成功吸收陸軍第八軍團上校副處長向德恩等，違反國家安全法及銀行法非法經營銀行業務罪。金門地院依法判應執行刑15年，金門高分院酌減改判刑12年6月，褫奪公權維持4年，沒收犯罪所得維持為新台幣254萬3570元及人民幣18萬元；最高法院駁回上訴定讞。

59歲邵維強從事旅遊業約30年，交遊廣闊，利用兩岸小三通頻繁往來金廈兩地，安全旅行社在案發後已停業。

邵維強從2002年起幫助中國發展情報組織，吸收曾任國防部軍事新聞通訊社少校記者孔繁嘉（另案審理中），又於2019年吸收時任陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩（被高雄高分院判刑7年6月、褫奪公權4年，未定讞）；邵準備再吸收其他在職的中校、上校共3名軍官，幸未成功。

金門地院判決指，邵維強截至被查獲時，已當共諜長達20年，導致向德恩違背職務收受賄賂，對國軍士氣及國家安全危害重大；期間，邵自中國方面取得186萬5000元的「工作費」，其中56萬元給向德恩。

邵維強另被查出從2016年1月起至2022年2月，利用有人循小三通前往中國的機會，透過旅行社帳號進行匯兌，違反銀行法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，金額高達9011萬360元。

金門地院宣判，考量邵維強坦承犯行，依違反國家安全法判邵有期徒刑12年、褫奪公權4年，違反銀行法非法經營銀行業務部分判刑5年；合併有期徒刑15年，褫奪公權4年，沒收犯罪所得新台幣254萬3570元及人民幣18萬元。

案經上訴，金門高分院酌減改判，違反國家安全法部分判邵維強11年、非法經營銀行業務罪判刑3年6月，褫奪公權的時效與沒收犯罪所得的金額均不變。最高法院駁回上訴定讞。

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