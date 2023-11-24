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基隆連2起車窗遭空氣槍掃射 警攻堅逮槍手再搜出毒品

基隆市信一路、和平島10月初接獲發生2起汽車遭人持空氣手槍攻擊案，2輛汽車的車窗，均遭人掃射「彈痕累累」。（記者林嘉東翻攝）

基隆市信一路、和平島10月初接獲發生2起汽車遭人持空氣手槍攻擊案，2輛汽車的車窗，均遭人掃射「彈痕累累」。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/24 09:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市上月接連發生2起汽車遭人持空氣手槍擊破車窗案，警方以車追人，循線掌握有槍砲、毒品等前科的余姓男子，昨天前往他住處攻堅，查獲1把空氣手槍與安非他命、大麻等各種毒品；警訊後，今天（24日）將余男依法送辦。

基隆市信一路、和平島10月初接獲發生2起汽車遭人持空氣手槍攻擊案，2輛汽車的車窗，遭人掃射「彈痕累累」，還好射破車窗的是小鋼珠，也未傷及車上駕駛與乘客；由於時值總統、立委選舉期間，轄區警二分局偵查隊立即組成專案小組偵辦。

專案小組調查，2起車窗遭小鋼珠彈擊破案，有1起是行車糾紛，有1起是車主與人結怨；專案小組以車追人發現2案都是26歲有毒品與槍砲前科的余男所為；不過，余男行蹤不定，又有多處藏匿點，警方掌握余男昨落腳在新豐街住處後，昨天中午由小隊長章穎承率10名幹員，前往攻堅。

警方攻堅過程中，余男與屋內王姓女性友人並未反抗，警方當場在屋內查獲1把空氣手槍、5顆印有TNT字樣疑似爆裂物與5包安非他命（共38.03公克）、1包大麻（共重5.18公克）、12包K他命（共重43.44公克）、2包毒咖啡包。

警訊後，將余男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

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基隆市警二分局偵查隊昨前往余男藏匿處攻堅，查獲1把空氣手槍、5顆印有TNT字樣疑似爆裂物與5包安非他命（共38.03公克）、1包大麻（共重5.18公克）、12包K他命（共重43.44公克）、2包毒咖啡包。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警二分局偵查隊昨前往余男藏匿處攻堅，查獲1把空氣手槍、5顆印有TNT字樣疑似爆裂物與5包安非他命（共38.03公克）、1包大麻（共重5.18公克）、12包K他命（共重43.44公克）、2包毒咖啡包。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警二分局偵查隊昨前往余男藏匿處攻堅，查獲1把空氣手槍、5顆印有TNT字樣疑似爆裂物與5包安非他命（共38.03公克）、1包大麻（共重5.18公克）、12包K他命（共重43.44公克）、2包毒咖啡包。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警二分局偵查隊昨前往余男藏匿處攻堅，查獲1把空氣手槍、5顆印有TNT字樣疑似爆裂物與5包安非他命（共38.03公克）、1包大麻（共重5.18公克）、12包K他命（共重43.44公克）、2包毒咖啡包。（記者林嘉東翻攝）

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