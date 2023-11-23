涉性騷擾女法官 士林地院「蔡董」被停職本俸砍半

士林地院法官蔡明宏被司法院長許宗力停職。（民眾提供，本報合成，資料照）

2023/11/23 17:49

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕綽號「蔡董」的士林地院男法官蔡明宏，被法官評鑑委員會認定性騷擾新進女法官，上月19日決議移送職務法庭懲戒，建議撤職。司法院長許宗力隨即祭重手，本月1日命蔡明宏停職，士林地院行政庭長蔡守訓以「尊重」回應。

法評會指出，蔡明宏2022年11月間某日上午，主動邀約載同院候補法官至陽明山用餐，餐後，未立即開車返回士院，反而朝反方向駛去，駛入偏僻台北市北投區中正山產業道路，於盡頭處停車，並在車上對她性騷擾。

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女法官為求脫身，佯稱剛才曾傳訊息的審判長一直在找她，可能要評議案件，因為找不到她，已洽學姐前來找尋，藉此要求蔡明宏開車下山，蔡聽聞之後，才駛返法院，兩人先後於下午3時20分、23分刷卡進入法院。

法評會認為，蔡明宏行為後毫無悛悔之意，又非首次違犯，有悖於職司審判者所應具備的高尚人格，行為不當，違反法官倫理規範且情節重大，缺乏職司審判者應具備的自省能力，戕害司法形象甚鉅，應予嚴懲。

法評會強調，蔡除已不適任法官而應予汰除之外，若許其轉任法官以外之其他職務，實難以確保無再犯之虞，上月19日移請職務法庭審理，並建議判處撤職，以為懲儆。

雖然職務法庭判決尚未出爐，但許宗力依照法評會的決議書，認為蔡明宏已符合法官法第43條第1項第5款「所涉刑事、懲戒情節重大者」規定，決定主動依職權停止蔡的法官職務，11月1日生效。

蔡明宏是司法官訓練所（現為司法官學院）26期結業，目前俸點已晉升到最高的第一級，本俸、專業加給、職務加給加總後，每月可領19萬餘元，而今被停職，只能領本俸5萬9250元的一半，即2萬9625元。

蔡明宏若不服許宗力處分，可向司法院提起異議，被駁回後，可向職務法庭提起告訴，惟據了解，蔡明宏尚未尋求救濟。蔡守訓則回應，尊重司法院命蔡明宏先停職的決定。

依據慣例，司法官如果涉及刑案或懲戒案，情節重大者，多會被先行停職，蔡明宏並非特例，偷拍女同事的桃園地院前法官蔡政佑，在被職務法庭撤職前，前年5月也被停職。

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