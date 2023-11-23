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苗檢再查獲總統選舉地下賭盤！逮27人、扣得近千萬現金

苗栗地方檢察署查獲有總統選舉投票率為投注標的的網路賭博機房，查扣915萬元現金，拘提、逮捕犯嫌共27人到案，全案依涉犯總統副總統選舉罷免法、賭博、洗錢等罪偵辦。（苗栗地檢署提供）

苗栗地方檢察署查獲有總統選舉投票率為投注標的的網路賭博機房，查扣915萬元現金，拘提、逮捕犯嫌共27人到案，全案依涉犯總統副總統選舉罷免法、賭博、洗錢等罪偵辦。（苗栗地檢署提供）

2023/11/23 09:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2024總統大選將屆，苗栗地方檢察署查緝選舉不法，再度查獲有總統選舉投票率為投注標的的網路賭博機房，查扣915萬元現金，拘提、逮捕犯嫌共27人到案，全案依涉犯總統副總統選舉罷免法、賭博、洗錢等罪偵辦。

苗栗縣苗栗警分局於今年9月間，掌握相關情資及線索，報請苗栗地檢署指揮偵辦，並展開蒐證、追查，經鎖定該賭博機房所在位置，由苗檢檢察官指揮苗栗、彰化、桃園、台中、新竹、台北等多縣市97名警力，自21日凌晨起，分持苗栗地方法院核發之搜索票，前往北市萬華區、台中市北屯區執行搜索。

檢警在台北市萬華區查獲線上賭博直播間，扣得25組電腦、監視器、路由器、撲克牌、籌碼、賭桌、攝影直播器材等物，該直播間則以線上直播方式由荷官招攬賭客簽賭下注。

檢警另在台中市北屯區查獲賭博機房，共扣得電腦13組（含主機、螢幕）、監視器、路由器、點鈔機等物，並在機房以及主嫌住處共查扣915萬元現金，該賭博機房的賭博簽注標的除一般賭場軟體、運動賽事外，尚包含明年年總統副總統選舉之投票率。

全案檢警共拘提、逮捕犯嫌27人，經檢察官複訊後認為分別涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1、刑法第268條聚眾賭博、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等，依照涉案情節以3萬元至20萬元不等諭知交保或請回。

苗栗地檢署於今年9月間在台南市新營區、高雄市左營區查獲陳男子等6人網路聚眾賭博犯行，涉及總統大選賭博案，如今再次查獲總統選舉賭盤機房，檢方再次呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打0800-024099檢舉專線，共同為守護民主而努力。

苗檢檢察官指揮苗栗、彰化、桃園、台中、新竹、台北等多縣市97名警力，自21日凌晨起，分持苗栗地方法院核發之搜索票，前往北市萬華區、台中市北屯區執行搜索，查扣電腦主機等證物。（苗栗地檢署提供）

苗檢檢察官指揮苗栗、彰化、桃園、台中、新竹、台北等多縣市97名警力，自21日凌晨起，分持苗栗地方法院核發之搜索票，前往北市萬華區、台中市北屯區執行搜索，查扣電腦主機等證物。（苗栗地檢署提供）

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