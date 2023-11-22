「藍白合不合」開網路賭盤 雲檢起訴賭博集團2成員

賭博集團以「藍白不合」賠率1：2.5，提供不特定會員下注牟利。（檢方提供）

2023/11/22 18:07

〔記者林旻臻／雲林報導〕「藍白合不合」為時下政壇熱門議題，雲林縣地檢署接獲情資，有賭博集團在臉書發總統副總統選舉賭盤賠率貼文，有興趣的民眾繳交3000元後，可加入LINE群組下注，檢警10月循線逮捕賭博集團成員李姓男子（27歲）、蕭姓男子（32歲），訊後向雲林地院聲押獲准，本月20日依涉嫌總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

檢察官曹瑞宏指揮雲林縣警察局北港分局進行偵辦，調查發現，該賭博集團從9月起在臉書刊登總統選舉賭盤賠率貼文，吸引民眾瀏覽，民眾若想進一步瞭解相關資訊，須先繳交新台幣3000元，可加入「2024總統選舉賭盤會員交流」LINE群組，查看各總統候選人、藍白政黨合不合的賠率，例如「藍白不合」賠率1：2.5，以此下注牟利。

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警方先後加入該群組，起初以1萬元下注，後欲以「藍白不合」下注60萬元為由，與李姓男車手相約面交，將其逮捕，訊後認為有羈押原因及必要性，12日向法院聲請羈押獲准，同月26日循線緝獲共犯蕭姓男子，亦聲請羈押獲准，目前檢警仍積極擴大追查上游，不排除境外勢力介入。

檢方本月偵查終結，認定李嫌、蕭嫌均涉嫌總統副總統選舉罷免法、洗錢防制法等罪嫌，20日提起公訴。

雲林地檢署呼籲，根據總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項之規定，意圖營利，以總統副總統選舉結果為標的，而供給賭博場所或聚眾賭博者，最重可處有期徒刑5年，得併科50萬元以下罰金；另外根據同條第1、2項之規定，在公共場所或公眾得出入之場所，或電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法，以總統副總統選舉結果為標的之賭博財物，最重可處有期徒刑6月，得併科10萬元以下罰金。

檢方強調，不肖人士切勿以身試法，若經查獲必將從嚴、從重究辦，民眾若有發現選舉賭盤之不法行為，可撥打檢舉專線 0800-024-099#4，提出檢舉，最高可獲得500萬元之檢舉獎金，檢舉資料絕對保密。

檢警偽裝成對有賭博資訊興趣的民眾，向賭博集團下注，再吸引車手面交將其逮捕。（檢方提供）

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