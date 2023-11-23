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配對手遊玩上癮 2寶人妻「假戲真做」失婚又賠錢

人妻下載手機情侶配對手遊，與網友以情侶配對之狀態出現。（取自手遊頁面）

人妻下載手機情侶配對手遊，與網友以情侶配對之狀態出現。（取自手遊頁面）

2023/11/23 08:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕住北部已婚育有2子女的林姓女子，前年下載手機情侶配對遊戲App，常與網友以情侶配對之狀態出現，一度拉老公一起加入，未料，林女在虛擬世界與配對網友聊出火花，觸及「色色的話題」甚至相約見面，林女坦承確已「精神出軌」，最後鬧到離婚收場，還遭夫提告求償，法院判賠2萬元。可上訴。

判決指出，住北部縣市黎姓人夫指控，與妻子林女結婚10餘年，育2名子女，前年1月間，發現妻常用手機與網友聊天，對方以暱稱「柒柒」說：「我都剩3公分而已還要在短哦」，林女以暱稱「柒拉」回覆「整天只想有的沒的、超色的、不要碰我了、我不去高雄了」，隔天果真見到妻子「我星期六下去」、「要記得想我」等對話。

黎男認為兩人已非僅止於網路虛擬世界交友或單純之友誼，雙方因此大吵，妻子自承其確有「精神出軌」，雙方隔月鬧到離婚收場。黎男並主張兩人已逾越正常男女社交分際，共同侵害其配偶權，連帶求償精神慰撫金60萬元。

林女則辯稱，玩配對手遊，與朋友都在線上公開場合聊天，無從證明她有侵害配偶權之行為，她還曾邀老公一起加入，丈夫早已知悉並同意，雖曾稱自己精神出軌，是因原告有暴力傾向，早已希望離婚。

橋頭地院審理，被告於離婚前，確有與網友的親暱對話、相約見面等曖昧往來，已有逾越男女一般社交行為之不正常來往。原告雖然知悉林女玩配對遊戲，但發現是以情侶身分配對後，曾向林女表達其生氣、不滿之情緒。

依雙方所得、身分、地位及被告侵害之情節，對原告造成精神痛苦程度等，裁決賠償以2萬元為適。

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