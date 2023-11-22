前櫃姐賣存摺賺3萬 淪詐團共犯要賠1299萬

徐姓前百貨公司櫃姐缺錢養小孩，賣銀行存摺賺3萬，被逮要賠詐騙受害人1299萬元。示意圖。（資料照，記者黃佳琳攝）

2023/11/22 16:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓女子因罹癌缺錢養小孩，她不但加入詐騙集團當收簿手，還把自己名下的銀行帳戶賣給詐團使用賺了3萬元，一名傅姓男子誤中詐團圈套失金1299萬元，但因詐團設立層層斷點，最後只有徐女被逮，一審除依詐欺罪判徒刑2年2月外，法官還要她賠傅男1299萬元。

判決指出，2019年12月起，傅姓男子陸續接獲詐團來電，自稱是「中華電信客服人員」、警員、檢察官及「金融中心吳主任」等人，向傅男佯稱其涉犯洗錢、販毒案件，需證明非洗錢，要將錢領出來、投資香港房地產等，讓傅男陸續在3個月內，把1299萬餘元陸續滙到指定帳戶。

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傅男事後發覺被騙，報警後，警方查出傅男把錢滙到徐女和蔡姓男子名下的帳戶後，再逐層轉到其他帳戶被人提領一空，詐騙集團把斷點設得相當完美，幾乎不可能再幫傅男找回失金。

而徐女被警方約談到案時，警方發現她除了賣帳戶給詐騙之外，還充當詐騙的收簿手，傅翁滙到蔡男名下帳戶的存摺，也是徐女收購而來，傅男被騙部分，一審依詐欺罪判她徒刑2年2月，至於其他9名被害人受騙部分，也分別被判徒刑1年2月到1年7月不等刑期，目前案件上訴二審中。

傅男不甘失金，對徐女另提民事損害賠償告訴，高雄地院審理時，徐女喊冤，聲稱自己曾在百貨公司當櫃姐，後來罹患子宮頸癌，養病時染上毒癮，缺錢養兩個小孩才把存摺賣給詐騙，不曉得自己的存摺被拿去騙人，當初她賣存摺只拿到3萬元，她願意把錢吐出來賠錢傅男；法官根據相關事證，認定徐女就是詐騙集團的成員，因此判她要賠傅男1299萬餘元，可上訴。

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