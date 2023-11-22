分手後還想當砲友 科技男用謎片要脅前女友就範

台南市顏姓男子與女友分手後，竟以交往時的性愛影片要脅對方上床，前女友擔心影片外流而同意，二審依強制性交罪將顏男判刑3年10月，恐嚇危害安全罪判7月，合併應執行4年4月；最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/11/22 11:23

〔記者張文川／台北報導〕台南市顏姓男子去年5月與交往半年的女友分手後，7月間他竟以交往時的性愛影片要脅對方上床，前女友擔心影片外流而同意，完事後她要求刪除影片，顏男刪除後卻說他還有備份，恐嚇她2週後再來1次，前女友報案；二審依強制性交罪將顏男判刑3年10月，恐嚇危害安全罪判7月，合併應執行4年4月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，從事科技業的顏男與前女友去年5月底分手，2人交往期間曾拍攝性愛影片及裸照，不料顏男不甘分手，去年7月3日下午約前女友於咖啡店見面時，要求與其性交，否則要在網路上散布性愛影片及裸照，恐嚇前女友心生畏懼就範，當晚7時許至汽車旅館發生性關係。

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完事後，前女友要求顏男刪除影片和裸照，顏男雖將手機內存的檔案刪除，卻在刪除後恐嚇前女友說他還有備份，要求她2週後再來1次，否則也會外流私密影、照。前女友隔天報警，警方搜索2顏男的2支手機等證物，檢方起訴。

二審台南高分院法官認為，顏男不思理性處理感情問題，未克制自身慾望，以恐嚇手段脅迫強制性交其前女友，得逞後又試圖故技重施，造成被害人心理懼怖，考量顏男犯後坦承犯行、未和解，二罪合合併量處4年4月有期徒刑。最高法院駁回顏男上訴，全案定讞。

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