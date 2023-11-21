就在明晚！彰化送肉粽北奔大甲海邊 台中民眾剉咧等

大甲交流道甲后路沿線民眾憂心「送肉粽」車隊經過。（記者張軒哲攝）

2023/11/21 12:36

〔記者張軒哲／台中報導〕國人對「送肉粽」送煞儀式避之唯恐不及，彰化縣和美鎮月眉里明晚（22日）9點將舉行送煞儀式，路線從和美鎮上國道三號到台中市大甲地區海邊，總長約40多公里，這兩天引起大甲跟大安地區民眾議論。大甲區長顏金源今日表示，有聽民眾議論，但這是信仰習俗，如有禁忌，要預定的時間，非必要就不外出。

「送肉粽」送煞儀式是國人最忌諱的宗教儀式之一，甚至還配拍成驚悚電影，也讓國人普遍了解「送肉粽」習俗，也感到畏懼。

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和美鎮月眉里里長蔡東穎在臉書貼出公告指出，22日晚間9點至10點將舉行送煞科儀，同時公布送煞路線，將沿著和美鎮和厝路一段附近出發，再進入國道3號高速公路，一路到台中大甲海邊才完成。

除了彰化當地民眾四處告知，連大甲民眾都感到恐慌，尤其大甲交流道沿線甲后路居民首當其衝，加上大甲與大安有多處漁港與海濱，大甲與大安漁村居民議論紛紛，長輩也提醒年輕人明晚早點回家，深夜避免在相關路線遊蕩。大甲民眾也研判，可能彰化濱海地區民眾反對，才會繞到大甲海邊完成最後儀式。

另外，網友也坦言國道和美至大甲路段的車輛很難閃避，高公局指出，雖然高公局尊重民間習俗，國道不會有任何安排或管制，但建議民間信仰儀式，可儘量避免在道路場所舉辦，以免造成用路人恐慌，影響交通安全。

彰化「送肉粽」車隊將從和美行經國道三號，至大甲下交流道。（記者張軒哲攝）

彰化和美將有一場「送肉粽」送煞科儀，車隊將行駛國道至大甲海邊。示意圖（資料照）

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