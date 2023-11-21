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故意急煞害後車差點追撞 他竟說是「應有的開車禮儀」

林男辯稱煞車等行徑是行車應有的禮儀，法官卻認為他行徑明顯具有高度危害性，駁回林男之訴。（記者張瑞楨攝）

林男辯稱煞車等行徑是行車應有的禮儀，法官卻認為他行徑明顯具有高度危害性，駁回林男之訴。（記者張瑞楨攝）

2023/11/21 11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子開車行經台中市區，從右側超車後緊急煞車，害後車駕駛險些追撞憤而檢舉，警方處吊扣車牌6個月的罰單，他提起行政訴訟，宣稱是導航系統提醒有測速照相，他先輕踩煞車，提醒後車減速，之後才重踩煞車減速，強調是「應有的開車禮儀」，法官勘驗行車紀錄器畫面認為，他不但急煞，又有左右變換車道等俗稱逼車行徑，認定他違規屬實而駁回。

判決書指出，林男於去年（2022年）3月31日傍晚，開車於中市西區台灣大道二段，突然緊急煞車，以逼車方式差點害後車追撞，後車駕駛氣得拿出行車記錄器，向台中市警局檢舉，警方依道路交通管理處罰條例第43條，開出「非遇突發狀況，在行駛途中任意煞車」違規罰單，吊扣該車車牌6個月，林男不服而向台中高等行政法院提起行政訴訟。

他主張，當時因車內導航系統提醒有測速照相，故先輕踩煞車，提醒後方來車減速，之後才重踩煞車減速，這是應有之開車禮儀，他應該是未違規，聲明撤銷罰單處分。

法官勘驗錄影畫面，林男駕車先從右側超車，且林男汽車左側輪胎已跨越車道的車道線，車尾也亮起煞車燈，之後，他的車尾煞車燈熄滅，但車身仍繼續跨越車道，距離檢舉民眾之車距離不到一個車身，數秒之後，林男的車再次亮起煞車燈，民眾也跟著緊急煞車，檢舉民眾的車前保險桿，已快要撞上林男汽車車尾，林男之後又左右變換車道，再逐漸切換至車道的右側車道，向右轉至華美街。

法官認為，林男行駛外側車道，於跨越至內側車道時，確實有驟踩煞車行為，導致內側車道的後車，不得不急煞以避禍，兩車幾乎碰撞，明顯具有高度危害性，林男宣稱是車內導航系統警示前有測速照相，他才會減速，且急煞之前有先輕踩煞車，此為行車禮儀，但道路設置測速照相採證儀器，是提醒並規制駕駛依速限行車，以維護交通安全，並非是提醒駕駛人超速行車時驟然減速，以逃避處罰。

法官強調，林男當時並未超速，不論有無測速照相警示，都無驟踩煞車的必要，亦即林男煞車行徑，不是法規容許的突發狀況，林男違規甚為明確，駁回林男之訴，可上訴。

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