「正妹」誆查得緊要求點數當交易費 桃警急阻六旬男誤入色情陷阱

李姓男子誤入「色情交易點數詐騙」，先到超商買了3萬3000元點數後，又想再買3萬元點數，警方獲報隨即趕抵攔阻。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/11/20 10:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區61歲李姓男子誤入「色情交易點數詐騙」，先到超商買了3萬3000元點數後，又想再買3萬元點數，只為約出正妹「歡歡」色情按摩，龜山警分局員警獲報趕抵攔阻，李男才驚覺自己遇上詐騙，立即打消再買3萬點數的念頭，沒讓血汗錢損失擴大。

警方表示，龜山派出所昨深夜接獲轄內超商店員報案，稱李男稍早購買3萬3000元點數卡後，又要再次購買3萬元點數，疑似遭到詐騙，巡邏警員張士文、劉俐伶立刻趕抵，李男表示在網路上看見按摩訊息，並將名為「歡歡」的正妹加入line好友，對方以約見面、色情按摩等語，要他先購買點數卡，更以他及家人的人身安全威脅，要求不可對超商店員亂講話。

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警方從李男提供的line訊息發現，對方以「哥哥你也知道現在網路援交抓很緊」、「第一次約，不方便收取現金」、「怕被吃霸王餐」、「見面辦完事直接給我單據跟發票，就無需再給我現金」等藉口，讓李男誤信到超商購買點數，以此作為見面、色情按摩的代價，警方向李男說明，此類手法就是典型的「色情應召詐欺」，頓時讓李男清醒，沒有再次受騙。

龜山派出所所長陳政斌表示，肯定員警向轄內超商進行犯罪預防宣導作為，讓民間業者與警方協力組詐，也呼籲民眾，網路詐騙層出不窮，切勿將錢財以各種形式交付給素未謀面的陌生人，遇疑似詐騙話術請撥打110或165反詐騙專線求證。

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