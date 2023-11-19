假車禍真尋仇？操宗教法器毆打人夫濺血 3惡煞遭聲押

3煞中有人持宗教法器「角棍」猛敲人夫。（民眾提供）

2023/11/19 21:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨日發生一起人夫當街被痛毆案件，3名惡煞聲稱與對方有金錢糾紛，刻意製造追撞假車禍，再趁對方下車時藉機「教訓」，只見3煞除持球棍外，其中一人還持宗教法器「角棍」猛敲人夫，而逞凶畫面今天也曝光，嚇壞直擊路人及商家，場面相當驚悚，檢方也在晚間向法院聲押3煞。

台中市北區著名的天津商圈，18日傳出一起疑假車禍真尋仇暴力事件，葉姓男子開車搭載妻子遭後方轎車追撞，遭後車3人持棍棒痛毆致骨折重傷，警方獲報立即啟動快打部隊壓制，葉男表示不認識對方，但逞凶一方卻稱有金錢糾紛，而葉男當街被打到四肢擦挫傷、骨折濺血重傷，緊急送往中國附醫治療，所幸無生命危險。

請繼續往下閱讀...

而3煞逞凶的驚悚畫面今天也曝光，影片中只見葉男駕駛轎車載著妻子，後方一輛深灰色自小客突追撞，雙方駕駛下車查看時並無異狀，未料下一秒自小客再跳下來兩名男子，一人持球棍朝葉男手腳猛敲，另一人則持上頭有鋼牙的宗教法器「角棍」助陣，3嫌見警方趕到仍未停手，被優勢警方壓制才止住囂張氣焰。

經查，施暴3人是同為20歲施男、吳男及21歲蘇男，均為台南人，近期未發現在台中市有活動記錄，施聲稱與葉男有金錢糾紛，策劃本案並找來另2人共同犯案，當天3人跟蹤葉男製造假車禍後趁機毆人，但葉男否認此說法，並說不認識施嫌等人，雙方說法分歧，警方認為有隱情，將深入追查，並找出是否有幕後指使者。

3人晚間經檢察官複訊後，檢方認涉犯刑法傷害、妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押。

警方今天將3煞移送法辦，檢方晚間向法院聲請羈押。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法