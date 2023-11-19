網PO警騎車迴轉質疑違規 警：避免二次事故趕往車禍現場

警方公布出勤影像，佐證當時員警趕往忠孝橋處理車禍，避免釀成二次事故。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/19 17:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名網友行車途經三重，發現2名警員違規迴轉、短暫鳴響機車警笛後快速騎上高架道路，PO網質疑「我知識淺薄，請問警方真的可以這樣?」，三重警接獲反映，出示處理車禍影像，表示當天下午忠孝橋上發生交通事故，警員獲報後為了爭取時效及避免二次事故，趕往現場，且依據道安規則，警方執行任務時，得不受號誌等限制，員警趕往現場並無違失。

網友在臉書將一段員警騎乘機車情況PO網，質疑警方違規迴轉，三重警方則還原當時狀況，表示事發在18日下午3時許，當時大同所員警巡邏獲報忠孝橋往三重方向機車道發生車禍，警方為爭取時效、避免二次事故及塞車，員警趕往現場。

請繼續往下閱讀...

2名警員途中經過三重區環河南路與重安街口時，依規定開啟警報器及警示燈提醒用路人，並於安全時機迴轉至忠孝橋上處理交通事故。

警方說，依道路交通安全規則第93條第2項: 「消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。」

警方說，該案員警執行緊急勤務通過路口時依規定開啟警示燈及警鳴器，符合相關規定，並無違失。

警方公布出勤影像，佐證當時員警趕往忠孝橋處理車禍，避免釀成二次事故。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一名駕駛將警員違規影像PO網，警方公布出勤影像，佐證當時員警趕往忠孝橋處理車禍，避免釀成二次事故。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法