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工地撿到皮包竟藏毒 「失主」判拘10天

基隆地院近日審結，依違反毒品危害防制條例，判處許男拘役10天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依違反毒品危害防制條例，判處許男拘役10天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2023/11/19 16:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕27歲許姓男子將購買的安非他命藏在女友的包包內，兩人卻因故爭吵，許男一氣之下，於今年6月27日上午，將女友包包放置在基隆某工地的地板上，未料卻被人拾獲，送到警局。警方清點發現毒品，隨即調閱監視器追查失主，約談許男到案，並函送法辦。基隆地院近日審結，依違反毒品危害防制條例，判處許男拘役10天，得易科罰金。

檢警調查，許姓男子向暱稱小陳的人購買0.05公克安非他命之後，將毒品藏在褚姓女友的零錢包內，未料雙方卻因細故發生衝突。今年6月27日上午，許男將女友的皮包丟棄在基隆某工地地板上，下午被鄒姓女子拾獲，送交派出所。

員警清點時發現，零錢包內居然藏有一包白色粉末及4支藥鏟，粉末檢驗後發現居然是二級毒品安非他命，隨即調閱監視器追查失主。

警方發現是許男丟棄該皮包後，便循線約談他到案說明；而許男到案後，也坦承持有該毒品，警方隨即將他函送法辦。檢察官則依違反毒品危害防制條例，將許男起訴。

法官見許男坦承犯行，犯後態度良好，且持有毒品數量尚微，故判處許男拘役10天，得易科罰金1萬元。

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