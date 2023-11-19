為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被指陰陽人「摳都摳沒水」怒告性侵 法官判無罪還要查誣告

小真被指不男不女怒告性侵，反被法官抓包。情境照。（資料照）

小真被指不男不女怒告性侵，反被法官抓包。情境照。（資料照）

2023/11/19 13:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小真（化名）指控與官姓男子吃完喜酒準備回家時，官男在車上對她襲胸撩陰得逞，檢方依強制猥褻起訴，然而新竹地院審理時，發現小真的控訴有諸多疑點，小真坦承案發後一年後才提告的說法是，官男在臉書上一直侮辱她，說她「不男不女、摳都摳沒水」，她才憤而提告，法官在證據不足情況下諭知官男無罪。

檢方起訴指控，109年4月官男與小真酒後準備返程時，因小真不勝酒力坐在副駕駛座，被告則隨後上車坐在汽車後座，等友人開車，官男見小真酒醉意識不清，竟伸手撫摸胸部及下體，一年後怒告乘機猥褻，檢方提起公訴。

全案審理時，官男堅決否認犯行，辯稱本案是誣告，小真是因為欠人家錢被他討債，才會報復他。

法官調查，小真於審理中針對案發後一年後才提告的說法是，當時希望大家都沒有什麼事情，但是官男臉書上就一直言詞犀利的指名道姓侮辱她、還說她不男不女、摳都摳沒水，所以她覺得無法容忍才提告，依小真所述，其提告之動機似乎以遭「辱罵」為主，所指遭「性侵」反屬次要，是否符合一般大眾認知之性侵被害人心態，已有疑問。

此外，案發當日官男妻子全程陪同，依常理而言已難想像官男如何在妻子在場情形下，仍有餘裕可對小真性侵。

法官發現小真於本案歷次證述內容，有諸多不合理及矛盾之瑕疵，似分別涉有誣告或偽證之嫌，此部分待本案判決確定後，宜由檢察官另行依法妥適處理，諭知全案無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國中社團老師嘿咻女學生27次 胡扯「國外女生都這時候性行為」
2023/11/17 07:16

國中社團老師嘿咻女學生27次 胡扯「國外女生都這時候性行為」
同樣DNA不同認定 國中妹控鄰居大叔「性侵」逆轉判無罪
2023/11/17 06:52

同樣DNA不同認定 國中妹控鄰居大叔「性侵」逆轉判無罪
桃園女班導性侵小六男童 教育局：性平調查確認純屬個案
2023/11/16 19:49

桃園女班導性侵小六男童 教育局：性平調查確認純屬個案
女班導性侵小六男童生子已2歲多 社工訪視曝現況
2023/11/16 19:02

女班導性侵小六男童生子已2歲多 社工訪視曝現況
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播