國1內壢段3車連環撞 2女駕駛幸運輕傷

國道1號北向56.5公里內壢路段，凌晨發生3輛車連環撞車禍，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

2023/11/19 11:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北向56.5公里（內壢路段）內側車道今（19日）凌晨3時18分許3車連環撞，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損，不僅車輛撞爛幾乎全毀，車殼噴飛至內、外側車道，所幸僅造成2人輕傷，而3名駕駛皆未酒駕。

國道警察接獲桃園110通報，並通知交控中心、緩撞車、救護車及消防隊前往，初步調查，42歲廖姓女子駕駛黑色自小客車行駛內側車道，因車輛失控致擦撞內側護欄後停於內側車道，後方45歲歐姓男子駕駛自小客車閃避不及，擦撞廖女自小客車，接著28歲詹姓女子駕駛自小客車也閃避不及，再碰撞停於內側車道廖女車輛。

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此一連環追撞造成自小客車廖姓女駕駛手部擦傷及詹姓女駕駛手部擦傷，3方駕駛酒測值均為0。

國道警方呼籲駕駛人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站立護欄外或護欄邊（勿站立車尾處），面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，以共同維護行車安全，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號北向56.5公里內壢路段，凌晨發生3輛車連環撞車禍，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

國道1號北向56.5公里內壢路段，凌晨發生3輛車連環撞車禍，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

國道1號北向56.5公里內壢路段，凌晨發生3輛車連環撞車禍，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

國道1號北向56.5公里內壢路段，凌晨發生3輛車連環撞車禍，因撞擊力道大，3輛自小客車嚴重毀損。（記者李容萍翻攝）

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