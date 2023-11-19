夫妻登高山塔特古道迷途遇冷氣團 嘉義警消搜救帶下山

王姓夫妻在塔特古道迷途，警方前往救援。（警方提供）

2023/11/19 10:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕一對夫妻昨天到嘉義縣山區，從塔塔加前往特富野塔特古道，卻脫隊迷失方向，嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所接獲報案，與阿里山消防分隊、當地義警等救援人員前往搜救，晚上終於找到人，將夫妻倆救援下山。

王姓夫妻昨天跟著社區探訪塔特古道（塔塔加至特富野），因王男膝蓋受傷行走緩慢，與妻子逐漸脫隊，隨著夜幕低垂，又逢冷氣團來襲，山區氣溫快速下降，夫妻兩人雖有保暖衣物但迷失方向，在兒玉山山區周遭不斷徘徊卻無法回到正確步道，擔心體力耗盡且有失溫可能，決定求援。

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警消獲報後前往救援，夫妻倆報案地點手機尚有訊號，警方經以手機聯繫，引導使用手機定位系統定位經緯度位置，發現兩人已完全偏離正常步道範圍，搜救隊伍前往搜救，透過定位尋獲，搜救隊伍初步檢傷後帶領被協尋夫妻撤離，帶出特富野登山口，由領隊接駁下山返家休息。

竹崎分局分局長閻百川表示，塔特古道極富挑戰，為近幾年新興登山路線，且屬海拔2、3千公尺的地區，入夜後氣溫下降相當快速並可能有凶猛野熊出沒，建議登山遊客應裝備齊全切勿脫隊落單並隨時注意安全，身體若有不適，切勿勉強登山，以避免發生危險。

王姓夫妻在塔特古道迷途，警方前往救援。（警方提供）

王姓夫妻在塔特古道迷途，警方前往救援。（警方提供）

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