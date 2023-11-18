男大生車上撿屍女同學強吻襲胸 乘機猥褻獲緩刑原因曝

國立大學生撿屍女同學強吻襲胸，新竹地院依乘機猥褻罪判刑。（情境照）

2023/11/18 23:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學劉姓學生與同學小梅（化名）到竹市一家酒吧喝酒，見小梅喝醉要開車送她回宿舍，竟趁她無法抗拒之際，強吻副駕駛座的小梅還襲胸得逞，新竹地院依乘機猥褻罪判刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。

法官調查，20歲的劉姓大學生與同學小梅去年9月16日凌晨3時許，到新竹市勝利路一處酒吧內，見其旁邊小梅已酒醉，遂開車送她回學校宿舍。

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劉男開車搭載小梅行經新竹市區途中，竟利用停等紅燈時，趁小梅因酒醉精神不濟癱坐在副駕駛座，不能且不及抗拒之際，將小梅口罩拿下後，靠近親吻嘴巴3、4次，並伸手撫摸胸部1、2次，而猥褻得逞。事後小梅向學校申請性別平等事件調查與諮商，始循線查知上情。

法官審酌劉男明知小梅因不勝酒力而精神不濟，竟仍為一己私慾而為猥褻犯行，漠視女性身體自主權利，造成被害人心理嚴重傷害，所為實屬不該，考量劉男坦承犯行並與小梅達成調解，且目前大學在學中，已與小梅達成調解並道歉、賠償完畢，最後依乘機猥褻罪判刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。

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