「股票抽抽樂」中籤率高達200％ 女慘被詐84萬

警方逮捕詐騙集團許姓車手。（民眾提供）

2023/11/18 17:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局警方接獲李姓婦人報案，她誤信「股票抽抽樂」中籤率高達200％詐術，被詐財13次，她配合警方與對方連繫，詐團以抽中20張「友曄」股票，要她交付177萬5000元現金認股。許姓車手依約取款被捕，仍不忘線上通知同夥。

50歲李姓婦人14日到小港派出所報案，10月12日在臉書看到「股票抽抽樂」社團，加入後認識社團一名女子「陳佳伶」，引導加入LINE群組，隨即有客服人員與她聯繫。

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社團成員初期以李婦抽中股票，須現金認股為幌子誘騙，還誆稱中籤率高達200％，李婦為了賺取價差，總計匯款12次，面交1次44萬元，共計損失83萬8000元，直到本月14日客服人員告知她一次抽中16檔股票，她起疑「怎有這麼好康」？到小港派出查證才驚覺遭詐。

小港所成立專案小組，所長陳宗靖請李女配合持續與詐團客服聯繫，詐騙成員14日下午告知李女抽中20張「友曄」，可認購，但需交付177萬5000元現金認股，雙方約定於翌（15）日中午在鳳山區的咖啡店面交。

31歲許姓車手依約取款，埋伏員警一擁而上，許嫌被逮時電話持續上線，藉機通知線上在逃詐團成員，警方及時制伏，查扣相關犯罪工具及證物。

許姓車手犯案累累，聲稱在網路遊戲受網友「吳金燕（無經驗）高薪」訊息所誘惑，應徵後淪為詐團車手。全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將許嫌移送高雄地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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