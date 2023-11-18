為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「股票抽抽樂」中籤率高達200％ 女慘被詐84萬

警方逮捕詐騙集團許姓車手。（民眾提供）

警方逮捕詐騙集團許姓車手。（民眾提供）

2023/11/18 17:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局警方接獲李姓婦人報案，她誤信「股票抽抽樂」中籤率高達200％詐術，被詐財13次，她配合警方與對方連繫，詐團以抽中20張「友曄」股票，要她交付177萬5000元現金認股。許姓車手依約取款被捕，仍不忘線上通知同夥。

50歲李姓婦人14日到小港派出所報案，10月12日在臉書看到「股票抽抽樂」社團，加入後認識社團一名女子「陳佳伶」，引導加入LINE群組，隨即有客服人員與她聯繫。

社團成員初期以李婦抽中股票，須現金認股為幌子誘騙，還誆稱中籤率高達200％，李婦為了賺取價差，總計匯款12次，面交1次44萬元，共計損失83萬8000元，直到本月14日客服人員告知她一次抽中16檔股票，她起疑「怎有這麼好康」？到小港派出查證才驚覺遭詐。

小港所成立專案小組，所長陳宗靖請李女配合持續與詐團客服聯繫，詐騙成員14日下午告知李女抽中20張「友曄」，可認購，但需交付177萬5000元現金認股，雙方約定於翌（15）日中午在鳳山區的咖啡店面交。

31歲許姓車手依約取款，埋伏員警一擁而上，許嫌被逮時電話持續上線，藉機通知線上在逃詐團成員，警方及時制伏，查扣相關犯罪工具及證物。

許姓車手犯案累累，聲稱在網路遊戲受網友「吳金燕（無經驗）高薪」訊息所誘惑，應徵後淪為詐團車手。全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將許嫌移送高雄地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陽光女警V.S菜鳥取簿手 鐵警與網紅檢察官合作逗趣防詐宣導短片
2023/11/18 16:05

陽光女警V.S菜鳥取簿手 鐵警與網紅檢察官合作逗趣防詐宣導短片
夫妻檔設詐騙跳板機房 詐逾20人、得手破千萬
2023/11/17 17:11

夫妻檔設詐騙跳板機房 詐逾20人、得手破千萬

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
保全員上班投資遭騙百萬 警逮3面交贓款車手
2023/11/17 11:54

保全員上班投資遭騙百萬 警逮3面交贓款車手
千萬別下載！ 旅日必填「Visit Japan Web」出現冒名詐騙APP
2023/11/16 19:37

千萬別下載！ 旅日必填「Visit Japan Web」出現冒名詐騙APP

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
im.B借貸平台詐騙90億 主嫌曾耀鋒部分認罪、檢認仍多隱瞞
2023/11/16 13:25

im.B借貸平台詐騙90億 主嫌曾耀鋒部分認罪、檢認仍多隱瞞
催繳違規罰款詐騙簡訊又來了 公路局提醒切勿點擊來源不明簡訊連結
2023/11/16 13:05

催繳違規罰款詐騙簡訊又來了 公路局提醒切勿點擊來源不明簡訊連結
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播