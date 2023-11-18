陽光女警V.S菜鳥取簿手 鐵警與網紅檢察官合作逗趣防詐宣導短片

鐵警與網紅檢察官合作拍逗趣防詐宣導短片。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/18 16:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕今年6月洗錢防制法修正實施迄今，鐵路警察局仍屢屢查獲置物櫃放置人頭帳戶案件5件，為此，鐵警局待別與新北地檢署網紅檢察官「樂樂檢」合作，製作宣導簡單易懂的短片，演繹有關涉及洗錢防制法中不得提供人頭帳戶的罰則，也籲請民眾千萬別誤觸法網。

鐵警局表示，鐵路、捷運各交通要道的車站置物櫃，因易於形成轉手斷點，近期被詐欺集團利用，作為放置及蒐集人頭帳戶存摺及金融卡處所，警方已先後查獲5起同手法案件，也引起警方重視。

請繼續往下閱讀...

為持續宣導民眾切勿提供金融帳戶（號）給詐騙集團作為人頭帳戶使用，鐵路警察局特別結合新北地方檢察署網紅檢察官「樂樂檢」拍攝2集置物櫃反詐騙宣導短片。

片中以陽光女警與菜鳥取簿手為主軸，描述取簿手在置物櫃前操作取簿的各種NG行為，導致露餡遭女警當場識破，人贓俱獲；以詼諧逗趣的劇情，吸引民眾觀看，期能提升民眾識詐觀念。

鐵路警察局表示，依據新修正之洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶（號），或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能會分別面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科新臺幣3千萬或100萬元以下罰金。

以往有民眾聲稱「遇到假求職、假借貸及假購物解除分期付款等原因，將提款卡放入置物櫃」，在過去能解釋自身亦為詐欺被害人，現在新法上路，此類行為已有處罰規定，請民眾千萬別以身試法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

https://www.youtube.com/embed/ScUCYogcpEc

https://www.youtube.com/embed/wuOcz713EeI

網紅檢察官「樂樂檢」與鐵警局合作拍逗趣防詐宣導短片。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法