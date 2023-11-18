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衝高郭台銘連署書換毐品 彰化再押1男

彰化地檢署查獲用毒品交換連署書案件，聲押詹姓男子獲准。（記者顏宏駿攝）

彰化地檢署查獲用毒品交換連署書案件，聲押詹姓男子獲准。（記者顏宏駿攝）

2023/11/18 13:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣今天首度傳出有民眾涉嫌用毒品交換連署書的案件，彰化地檢署檢察官廖偉志日前破獲柯女涉嫌以每份300元的代價對外收購連署書，柯女被羈押後，檢方向上追查到她的上手詹男，詹男涉嫌以交付毒品為對價，要求柯女交付或偽造連署書。

詹男經檢察官訊問後，檢方認涉犯違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款、偽造文書及違反毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，於17日晚上向法院聲請羈押獲准，並禁止通信接見。

據了解，柯女以每份個資300元替郭台銘衝高連署份數，檢方在其住處搜出約20份已完成填寫的連署書，柯女被收押後，檢方持續追查，發現柯女把連署書交給詹男，雙方以毒品作為交換條件。

檢方強調，雖然郭台銘的連署份數已公佈，但查賄無底線、無上限、無時限，連署結果雖業經公布，然本署於選舉期間，仍將持續與所有選舉查察團隊共同打擊不法、淨化選風。公平選舉是民主政治的唯一基石，只有乾淨選舉才能真正落實民主，呼籲所有與選舉有關行為務必合法進行，切勿以身試法，民眾若有發現不法，請撥打0800024099轉4號電話提出檢舉，檢舉總統副總統候選人賄選最高可得新臺幣（下同）1500萬元獎金，檢舉選舉賭盤可得5萬元至500萬元不等之獎金，檢舉境外勢力介入選舉最高可得2000萬元獎金，檢舉人身分完全保密，歡迎民眾踴躍檢舉共同守護臺灣的民主法治。

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