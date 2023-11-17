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保全員上班投資遭騙百萬 警逮3面交贓款車手

顏姓車手（藍色外套）現身收款遭逮。（圖由讀者提供）

顏姓車手（藍色外套）現身收款遭逮。（圖由讀者提供）

2023/11/17 11:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區黃姓保全（55歲）上班抽空瀏覽影音網站，經「假理專」指導下載APP進行偽造股票買賣，上月起陸續投入新臺幣100萬元，APP帳面偽造獲利資產達1300萬元，詐團另要求備妥250萬現金作為股票儲值金，黃男驚覺遭騙報警，警方在超商埋伏逮捕3名領錢車手到案。

台中市第四警分局今表示，黃姓保全任職南屯住宅大樓，值班時瀏覽Youtube網站誤點入廣告投資群組，誤信「假理專」指示下載APP操作偽造股票，見帳面偽造獲利資產達1300萬元，欣喜若狂卻不知為詐團偽造獲利數字，急欲出金獲利了結，「假理專」竟變臉告知需補齊250萬現金作為股票儲值金。

黃男首次獲利為保住帳面金額，曾約出「假理專」面交交付新臺幣20萬元，對方檢附假收據佐證並再三告誡不可將投資標的告知親友，避免遭股友瓜分獲利，黃男起初認定是合法交易，後續欲出金了結才驚覺遭詐騙，連忙報警。

大墩派出所長劉松吉說，獲報後與偵查隊成立專案小組，由黃男約「假理專」在南屯區超商面交250萬現金，警網埋伏在提款機周遭，見顏姓車手（23歲）現身取款，以迅雷不及掩耳速度逮獲，並循線逮捕在銀行外守候的陳姓（22歲）、蕭姓（18歲）車手共犯。

警方指出，3嫌接獲詐團通知後從高雄搭高鐵北上，其中，顏嫌為臨時工，落網後供稱首次犯案為賺零用錢，陳、蕭姓車手受僱看管贓款，3嫌彼此互不相識，收到同一群組詐團上手指示犯案，全案依加重詐欺罪、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓車手（被壓制在地）揹包欲收取帳款，蕭姓車手在後方看顧皆落網。（圖由讀者提供）

陳姓車手（被壓制在地）揹包欲收取帳款，蕭姓車手在後方看顧皆落網。（圖由讀者提供）

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