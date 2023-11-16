為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

CHIAYI CAN HELP！ 嘉縣消防局特搜大隊揭牌

嘉義縣長翁章梁、議長張明達等與消防局特搜大隊成員合影。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁、議長張明達等與消防局特搜大隊成員合影。（記者林宜樟攝）

2023/11/16 17:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為提升搜救能量，嘉義縣消防局成立特搜大隊，今天下午舉辦揭牌儀式，特搜大隊結合警、義消、醫師及護理師、土木技師等領域人員，正積極準備明年參加內政部消防署NAP中型認證，以投入國際人道救援輪值，成為台灣國際搜救隊一員，未來可守護國內地區，還可前進國外，展現「TAIWAN CAN HELP! CHIAYI CAN HELP!」的救災實力。

嘉義縣消防局今天下午舉辦嘉義縣消防局特搜大隊揭牌典禮，由縣長翁章梁、議長張明達及消防局長蔡建安、縣議員劉雅文、翁聰賢、黃啟豪及江佩曄等完成揭牌儀式。翁章梁頒贈獎慰金予「石水山走失」救援有功人員，感謝消防搜救人員努力搜索尋獲失蹤民眾；民眾蔡靖彥為紀念已故妻子沈愛珠過去擔任護理師工作，以沈護理師之名，為社會捐獻熱顯像儀10具供消防人員救災使用。

翁章梁感謝消防弟兄努力，守護民眾安全，特搜大隊揭牌代表嘉義縣消防量能已達到先進國家水準，有能力承擔更繁重的工作，更有能力保障人民的生命及財產安全；嘉義縣也爭取到經費將成立應變中心，未來將組成專業的搜救隊伍；並感謝張明達議長大力勸募，陸續補齊各項裝備，希望搜救大隊未來成為幫助嘉義縣的隊伍，也能成為幫助台灣、幫助國際的救災能量。

嘉義縣消防局表示，縣消於2005年成立嘉義縣第一支搜救隊，採臨時任務編組，遇有重大事故即召集人員參與救災；特搜隊陸續參與阿里山鄉達邦村曾文溪上游（櫻花溪）民眾受困案搜救工作、高雄縣三民鄉曾文水庫越域引水隧道工程氣爆案、莫拉克風災深入太和山區執行土石流受困民眾搜救、高雄氣爆搶救、台南大地震等搜救工作，並且加入內政部消防署國際搜救輪值，參與國際人道救援任務。

嘉義縣消防局特搜大隊今天下午舉辦揭牌儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局特搜大隊今天下午舉辦揭牌儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。（記者林宜樟攝）

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。（記者林宜樟攝）

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。（記者林宜樟攝）

嘉義縣特搜大隊人員進行示範演練。（記者林宜樟攝）

翁章梁（右）感謝蔡靖彥（中）捐贈消防設備。（記者林宜樟攝）

翁章梁（右）感謝蔡靖彥（中）捐贈消防設備。（記者林宜樟攝）

翁章梁（中）頒贈獎慰金予「石水山走失」救援有功人員。（記者林宜樟攝）

翁章梁（中）頒贈獎慰金予「石水山走失」救援有功人員。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金山財神廟慈善團攜手嘉義歡喜財神廟 捐贈嘉縣救護車
2023/10/12 20:44

金山財神廟慈善團攜手嘉義歡喜財神廟 捐贈嘉縣救護車
提升強化消防戰力 中市消防局6名大隊長異動
2023/09/17 14:09

提升強化消防戰力 中市消防局6名大隊長異動

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
充實救災救護能量 嘉義縣消獲贈新式科技設備
2023/07/11 15:33

充實救災救護能量 嘉義縣消獲贈新式科技設備
加入國際人道救援國家隊 中市消防特搜大隊通過認證
2023/04/17 18:42

加入國際人道救援國家隊 中市消防特搜大隊通過認證

邁向淨零 台新金摘5大獎
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播